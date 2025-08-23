ПОЛИТИКА
Сколько получила Украина от российских активов?
Еврокомиссия подсчитала, сколько Украина получила от прибыли замороженных российских активов
Украина получила €10 млрд прибыли с замороженных российских активов / Reuters
23 августа 2025 г.

Украина в 2025 году ежемесячно получает транши прибыли, поступающей с замороженных российских активов. По данным Еврокомиссии, которые приводит немецкая газета Welt, в первой половине года Киев получил €10,1 млрд. 

Средства перечислялись регулярно: €3 млрд в январе, €1 млрд в марте, €3,1 млрд в апреле и еще по €1 млрд в каждом из следующих трех месяцев. Последний на данный момент транш, объявленный 22 августа, составил еще €1 млрд и вошел в общий пакет помощи на €4,05 млрд, приуроченный к 34-й годовщине независимости Украины. 

Еврокомиссия уточнила, что средства передаются Киеву через программу макрофинансовой помощи (MFA). Она основана на кредите от стран G7, который погашается доходами от заблокированных российских активов. 

Всего с февраля 2022 года страны Евросоюза выделили Украине €168,9 млрд на гуманитарные, финансовые и военные цели. 

Основная часть российских активов — около €210 млрд — заблокирована в бельгийском депозитарии Euroclear. Однако союзники Киева до сих пор не пришли к единому мнению по их полной конфискации.  

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркивал, что Запад предпримет шаги к изъятию активов только при наличии юридических оснований. 

Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что любые попытки изъятия российских активов будут считаться «воровством» и не останутся без ответа. 

