Международная организация гражданской авиации (ИКАО) может лишить Россию прав на использование имеющихся и новых радиочастот для гражданской авиации в ответ на многочисленные случаи глушения GPS в районе Балтийского моря. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы организации.
Финляндия, Эстония, Латвия и Литва в конце июня направили жалобу в Международный союз электросвязи (МСЭ), указав на усиление помех радионавигации со стороны России. В начале июля эти страны вместе со Швецией и Польшей обратились в ИКАО с заявлением о росте активности российских систем радиоэлектронной борьбы.
Литва зафиксировала 22-кратное увеличение случаев глушения GPS в сравнении с прошлым годом. По данным Управления по регулированию связи страны, только за первые шесть месяцев 2025 года число самолетов, подвергшихся воздействию помех, выросло на 17% — с 5100 до 6222 случаев.
Польские власти сообщили, что количество перебоев системы Galileo за год увеличилось более чем в семь раз, с 347 до 2500.
В ИКАО подтвердили, что источником помех является Россия, и выразили «серьезную обеспокоенность» безопасностью полетов. Организация потребовала от Москвы в течение 30 дней представить меры по устранению нарушений, иначе это будет считаться нарушением международного права. Совет МСЭ также призвал Россию немедленно прекратить вмешательство.
Согласно уставу ИКАО, государство, нарушающее правила МСЭ, может лишиться возможности получать новые разрешения на использование радиочастот и их защиты.
Bloomberg отмечает, что на заседании МСЭ российские представители не отрицали факта глушения сигналов, но объяснили его «необходимостью защиты национальной инфраструктуры».
По данным властей Эстонии, 85% рейсов в стране в последние месяцы сталкиваются с перебоями сигналов. Ущерб от российских помех для спутниковой навигации за три месяца превысил полмиллиона евро. В Таллине также заявляют о попытках Москвы перехватывать беспилотники пограничной службы.
ЕС сообщил, что спутниковая система Galileo уже получила новые функции противодействия спуфингу для мониторинга ситуации в регионах с высоким риском, включая Балтику.