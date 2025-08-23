Международная организация гражданской авиации (ИКАО) может лишить Россию прав на использование имеющихся и новых радиочастот для гражданской авиации в ответ на многочисленные случаи глушения GPS в районе Балтийского моря. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы организации.

Финляндия, Эстония, Латвия и Литва в конце июня направили жалобу в Международный союз электросвязи (МСЭ), указав на усиление помех радионавигации со стороны России. В начале июля эти страны вместе со Швецией и Польшей обратились в ИКАО с заявлением о росте активности российских систем радиоэлектронной борьбы.

Литва зафиксировала 22-кратное увеличение случаев глушения GPS в сравнении с прошлым годом. По данным Управления по регулированию связи страны, только за первые шесть месяцев 2025 года число самолетов, подвергшихся воздействию помех, выросло на 17% — с 5100 до 6222 случаев.

Польские власти сообщили, что количество перебоев системы Galileo за год увеличилось более чем в семь раз, с 347 до 2500.

В ИКАО подтвердили, что источником помех является Россия, и выразили «серьезную обеспокоенность» безопасностью полетов. Организация потребовала от Москвы в течение 30 дней представить меры по устранению нарушений, иначе это будет считаться нарушением международного права. Совет МСЭ также призвал Россию немедленно прекратить вмешательство.