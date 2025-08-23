Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в выступлении на конференции The Economic Times World Leaders Forum резко отреагировал на обвинения США в закупках российской нефти и переработке ее для финансирования войны в Украине.
«Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет. Но Европа покупает, Америка покупает. Так что не нравится — не покупайте», — сказал Джайшанкар. Его выступление транслировало агентство Asian News International (ANI).
Заявление индийского министра прозвучало в ответ на высказывания советника Белого дома по торговым и экономическим вопросам Питера Наварро. В начале августа он заявил, что Индии не нужна российская нефть, и обвинил Нью-Дели в участии в «схеме наживы на нефтепереработке».
Наварро также призвал Индию «вести себя соответствующим образом», если страна хочет сотрудничать с США по стратегическим вопросам. Джайшанкар назвал эти претензии абсурдными.
«Забавно, когда люди, работающие в американской администрации, ориентированной на интересы бизнеса, обвиняют других в том, что они занимаются бизнесом», — сказал глава МИД.
Министр добавил, что крупнейшим покупателем российской нефти является Китай, а российского СПГ — Европейский союз. Он подчеркнул, что именно США в последние годы сами призывали Индию участвовать в стабилизации мировых энергетических рынков, включая закупки российской нефти.
Кроме того, Джайшанкар назвал необоснованными новые американские пошлины против Индии. В августе Вашингтон ввел дополнительные тарифы в размере 25% на закупки нефти у России. В результате общий уровень пошлин достиг 50%. Новые правила вступят в силу 27 августа.