Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в выступлении на конференции The Economic Times World Leaders Forum резко отреагировал на обвинения США в закупках российской нефти и переработке ее для финансирования войны в Украине.

«Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет. Но Европа покупает, Америка покупает. Так что не нравится — не покупайте», — сказал Джайшанкар. Его выступление транслировало агентство Asian News International (ANI).

Заявление индийского министра прозвучало в ответ на высказывания советника Белого дома по торговым и экономическим вопросам Питера Наварро. В начале августа он заявил, что Индии не нужна российская нефть, и обвинил Нью-Дели в участии в «схеме наживы на нефтепереработке».

Наварро также призвал Индию «вести себя соответствующим образом», если страна хочет сотрудничать с США по стратегическим вопросам. Джайшанкар назвал эти претензии абсурдными.