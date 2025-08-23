ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Германия обвиняет украинца в организации атаки на «Северные потоки»
Немецкое следствие считает задержанного в Италии украинца Сергея Кузнецова руководителем диверсионной операции против газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2»
Германия обвиняет украинца в организации атаки на «Северные потоки»
Немецкое следствие обвинило украинца в организации атаки на газопроводы «Северный поток» / Reuters
23 августа 2025 г.

Немецкие издания ARD, Süddeutsche Zeitung и Zeit сообщили, что украинец Сергей Кузнецов, задержанный в Италии, по версии следствия, руководил диверсией на газопроводах «Северный поток».  

Кузнецов был арестован итальянской полицией 21 августа в районе Римини на основании европейского ордера по запросу Федеральной прокуратуры Германии. СМИ уточняют, что он находился в Италии на отдыхе. 

В ордере на арест утверждается, что Кузнецов якобы возглавлял группу диверсантов и участвовал в операции с использованием парусной яхты «Андромеда». Следствие предполагает, что подозреваемые установили не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 кг каждое на глубине 70–80 метров. 

ARD пишет, что использованная взрывчатка представляла собой смесь гексогена (RDX) и октогена (HMX), а бомбы имели детонаторы с часовым механизмом. 

Читайте также

По данным немецких следователей, Кузнецов 22 сентября сошел с яхты на сушу, где его встретил водитель и отвез обратно в Украину. 

В ордере его называют соучастником преступления и обвиняют в «антиконституционном саботаже», «умышленном причинении взрыва взрывчатых веществ» и «разрушении зданий». В случае признания виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы в Германии. 

Сам Кузнецов отвергает обвинения и заявляет, что на момент взрывов находился в Украине. 

Слушания по его возможной экстрадиции в Германию состоятся 3 сентября в Болонье. 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us