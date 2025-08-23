Немецкие издания ARD, Süddeutsche Zeitung и Zeit сообщили, что украинец Сергей Кузнецов, задержанный в Италии, по версии следствия, руководил диверсией на газопроводах «Северный поток».
Кузнецов был арестован итальянской полицией 21 августа в районе Римини на основании европейского ордера по запросу Федеральной прокуратуры Германии. СМИ уточняют, что он находился в Италии на отдыхе.
В ордере на арест утверждается, что Кузнецов якобы возглавлял группу диверсантов и участвовал в операции с использованием парусной яхты «Андромеда». Следствие предполагает, что подозреваемые установили не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 кг каждое на глубине 70–80 метров.
ARD пишет, что использованная взрывчатка представляла собой смесь гексогена (RDX) и октогена (HMX), а бомбы имели детонаторы с часовым механизмом.
По данным немецких следователей, Кузнецов 22 сентября сошел с яхты на сушу, где его встретил водитель и отвез обратно в Украину.
В ордере его называют соучастником преступления и обвиняют в «антиконституционном саботаже», «умышленном причинении взрыва взрывчатых веществ» и «разрушении зданий». В случае признания виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы в Германии.
Сам Кузнецов отвергает обвинения и заявляет, что на момент взрывов находился в Украине.
Слушания по его возможной экстрадиции в Германию состоятся 3 сентября в Болонье.