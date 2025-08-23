Немецкие издания ARD, Süddeutsche Zeitung и Zeit сообщили, что украинец Сергей Кузнецов, задержанный в Италии, по версии следствия, руководил диверсией на газопроводах «Северный поток».

Кузнецов был арестован итальянской полицией 21 августа в районе Римини на основании европейского ордера по запросу Федеральной прокуратуры Германии. СМИ уточняют, что он находился в Италии на отдыхе.

В ордере на арест утверждается, что Кузнецов якобы возглавлял группу диверсантов и участвовал в операции с использованием парусной яхты «Андромеда». Следствие предполагает, что подозреваемые установили не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 кг каждое на глубине 70–80 метров.

ARD пишет, что использованная взрывчатка представляла собой смесь гексогена (RDX) и октогена (HMX), а бомбы имели детонаторы с часовым механизмом.