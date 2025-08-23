ПОЛИТИКА
«Надевай шлем, бери винтовку и езжай сам в Украину»
Франция вызвала итальянского посла после резких заявлений вице-премьера Маттео Сальвини в адрес президента Эммануэля Макрона
Маттео Сальвини / Reuters
23 августа 2025 г.

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Италии после высказываний итальянского вице-премьера Маттео Сальвини в адрес Эммануэля Макрона, сообщает France Info. 

Ранее Сальвини выступил с серией резких заявлений, касающихся позиции французского лидера по поддержке Украины и развитию европейской обороны. 

В среду итальянский вице-премьер резко раскритиковал Макрона за идею отправки войск в Украину.  

«Итальянские солдаты в Украине? Ни в коем случае. Если Эммануэль Макрон хочет, пусть сам едет. Надевай шлем, бери винтовку и езжай сам в Украину», — сказал Сальвини. 

Французский МИД сообщил, что во время вызова главе итальянской дипломатической миссии напомнили о том, что подобные заявления противоречат климату доверия и историческим отношениям между двумя странами. 

В правительстве и Министерстве иностранных дел Италии ситуацию комментировать отказались. 

Это не первый случай, когда Сальвини обрушивается с нападками на Макрона. В 2024 году он предложил французскому президенту «полечиться» после инициативы отправить западные войска в Украину. 

 

