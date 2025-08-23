Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Италии после высказываний итальянского вице-премьера Маттео Сальвини в адрес Эммануэля Макрона, сообщает France Info.
Ранее Сальвини выступил с серией резких заявлений, касающихся позиции французского лидера по поддержке Украины и развитию европейской обороны.
В среду итальянский вице-премьер резко раскритиковал Макрона за идею отправки войск в Украину.
«Итальянские солдаты в Украине? Ни в коем случае. Если Эммануэль Макрон хочет, пусть сам едет. Надевай шлем, бери винтовку и езжай сам в Украину», — сказал Сальвини.
Французский МИД сообщил, что во время вызова главе итальянской дипломатической миссии напомнили о том, что подобные заявления противоречат климату доверия и историческим отношениям между двумя странами.
В правительстве и Министерстве иностранных дел Италии ситуацию комментировать отказались.
Это не первый случай, когда Сальвини обрушивается с нападками на Макрона. В 2024 году он предложил французскому президенту «полечиться» после инициативы отправить западные войска в Украину.