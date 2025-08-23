Французский МИД сообщил, что во время вызова главе итальянской дипломатической миссии напомнили о том, что подобные заявления противоречат климату доверия и историческим отношениям между двумя странами.

В правительстве и Министерстве иностранных дел Италии ситуацию комментировать отказались.

Это не первый случай, когда Сальвини обрушивается с нападками на Макрона. В 2024 году он предложил французскому президенту «полечиться» после инициативы отправить западные войска в Украину.