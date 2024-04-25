США и Нигер начали обсуждение сроков вывода американских войск из африканской страны. Более 1000 военнослужащих США с 2013 года были дислоцированы на американской базе недалеко от города Арзев.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер 23 апреля подтвердил, что страны начали «обсуждать организованный вывод американских войск из страны». «В ближайшее время Министерство обороны направит небольшую делегацию из Пентагона и Африканского командования США для участия в этих обсуждениях», — уточнил Райдер.

По его словам, США «по-прежнему привержены борьбе с экстремистскими организациями в Западной Африке». США еще не объявили, когда именно они собираются вывести более 1000 военнослужащих.

Между тем 23 апреля в международном аэропорту Ниамея приземлился самолет с сотней российских военнослужащих недавно созданного Африканского корпуса России. Это военизированное подразделение, которое находится под непосредственным контролем Минобороны России. Корпус практически полностью укомплектован военными бывшей ЧВК «Вагнера».

На борту самолета также были зенитно-ракетные комплексы. Этот рейс открывает новый этап военного сотрудничества Москвы и Ниамея, пишет газета Financial Times (FT). Прибытие российских солдат стало окончательным свидетельством завершения западного присутствия в Нигере. Это также стало еще одной стратегической победой Москвы в Сахеле — регионе Африки к югу от Сахары.

За последние три года большинство стран региона решили отказаться от своих традиционных западных союзников в пользу новых союзов с Россией. Изменение отношений происходит на фоне волны нестабильности и террора в Сахеле. Террористы, близкие к ДАЕШ, сеют хаос от Нигера до Буркина-Фасо и Мали уже более десяти лет.

В прошлом году волна антифранцузских настроений в бывших колониях Европы привела к отказу от французских войск. В июле 2023 года в Нигере к власти в результате переворота пришла хунта, которая объявила о решении немедленно отменить военное соглашение с Францией и США.

В январе текущего года Минобороны РФ сообщило, что Ниамей и Москва будут работать вместе, чтобы «стабилизировать ситуацию в регионе». В марте Владимир Путин и лидер хунты Омар Чиани поговорили по телефону.

По сообщению Кремля, они обсудили план «развития взаимовыгодного сотрудничества в различных областях» и координации «усилий в области безопасности и борьбы с терроризмом» в Сахеле. Американская делегация выразила «обеспокоенность потенциальными отношениями Нигера с Россией и Ираном, а также статусом американских войск в стране», по данным Министерства обороны США.

Пресс-секретарь хунты Амаду Абдраман обвинил США в несоблюдении демократических норм, пытаясь «лишить суверенный народ Нигера права выбирать своих партнеров и виды партнерства, которые действительно могут помочь им бороться с терроризмом».

Нигер долгое время был ключевым союзником США, Франции и других западных стран в борьбе против боевиков в Сахеле. Кроме того, страна оставалась важным источником урана для Запада: Нигер считается вторым крупнейшим добытчиком радиоактивного сырья в Африке.