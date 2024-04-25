Президент Сербии Александр Вучич в среду принес извинения за то, что назвал словенцев «отвратительными». Он уточнил, что имел в виду лишь политиков.

«Если кого-то обидел, хочу извиниться перед всей словенским обществом. Но в то же время хочу сказать, что не буду извиняться перед словенскими политиками. Потому что они проводят отвратительную политику в отношении Сербии», — сказал Вучич в Нью-Йорке, где он принимает участие в заседании Совбеза ООН по Косово.

В кулуарах заседания он раскритиковал Словению, непостоянного члена Совбеза. Он обвинил страну в том, что вместе с США и Швейцарией они помогли делегации Косово привезти на заседание предполагаемых жертв изнасилований сербскими войсками во время войны 1998-1999 годов.

«Трудно сказать, кто был более отвратителен — словенцы или кто-то другой», — заявил Вучич на днях.

Эти высказывания вызвали быструю отповедь со стороны Любляны. Глава МИД Словении Таня Файон назвала их «оскорблением всей нашей нации» и потребовала извинений.

«Подобные высказывания не к лицу стране, которая постоянно говорит о приверженности европейским ценностям», — сказала она.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб сказал, что «заявления Вучича напоминают нам о другом времени и недостойны отношений между двумя странами».

Вучич признал, что назвал словенцев «отвратительными», но оговорился, что имел в виду словенскую делегацию на заседании. Он сказал, что у него много друзей в Словении, но пообещал «сократить» визиты туда и пригласил Голоба и президента Словении в Белград для беседы тет-а-тет.

«Если нужно, я вновь извинюсь и повторю, что, безусловно, не имел в виду всех словенцев. И скажу им в лицо, что я думаю об их дурной политике по отношению к сербам», — сказал Вучич.