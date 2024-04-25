По всей Аргентине проходят крупнейшие массовые демонстрации против решения президента-либертарианца Хавьера Милея резко сократить государственные расходы в сфере образования в рамках более широкой политики сокращения бюджета, которую Милей ранее охарактеризовал как «шоковую терапию».

Профсоюзы, оппозиционные партии, а также профессора, родители и выпускники 57 государственных университетов вместе с действующими студентами выходят на протесты в крупных городах. Согласно официальным данным, только в столице на митинг вышло около 100 000 человек, в то время как организаторы называют цифру ближе к полумиллиону. Протестующие в Буэнос-Айресе парализовали центр города.

Университеты объявили чрезвычайное финансовое положение после того, как правительство утвердило бюджет на 2024 год, который не претерпел изменений в сравнении с 2023 годом. Вместе с тем годовая инфляция в стране приблизилась к 290%, а рост ежемесячных затрат на электроэнергию составил 500%. Сообщается, что за последние 4 месяца доходы преподавателей сократились на 35%, а зарплата некоторых сотрудников упала до $150.

«Из четырех категорий преподавателей три оказались за чертой бедности», — заявил ректор Национального университета Сан-Луиса Виктор Мориниго.

За первые месяцы пребывания на посту президента новый лидер Аргентины настроил против себя не только профессоров и студентов внутри Аргентины, но и соседние южноамериканские страны: ранее Николас Мадуро назвал идеологию Милея «нацистской», а самого Милея «подхалимом» за поддержку массовых убийств Израиля в осажденном секторе Газа.

Министр социальных коммуникаций Бразилии Паулу Пимента в ноябре призвал нового главу Аргентины извиниться перед президентом Бразилии за оскорбительные высказывания в его адрес. А президент другой южноамериканской страны Колумбии окрестил победу Милея на выборах в Аргентине «печальной».