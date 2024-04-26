В разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 26 апреля содержится анализ ситуации в районе Авдеевки Донецкой области Украины. В документе отмечается, что российские войска продолжают свое продвижение в этом регионе.

В отчете Минобороны указывается, что за последнюю неделю темпы продвижения российских войск в районе Авдеевки значительно ускорились. Сухопутные войска РФ сформировали узкий коридор вглубь украинской территории, что позволило им войти в Очеретино, находящееся примерно в 15 км к северу от Авдеевки.

С момента как в середине февраля 2024 года Авдеевка перешла под контроль российских войск, этот район остается одним из ключевых направлений их военных операций, подчеркивают в британской разведке.

«Несмотря на постоянные высокие потери, существует высокая вероятность того, что ВС РФ способны непрерывно обстреливать украинские позиции в этом районе и взяли под контроль несколько небольших населенных пунктов», — говорится в обзоре.

Кроме того, российские войска пытаются захватить Часов Яр в Донецкой области — стратегически важную точку на этом участке фронта.

Согласно публикации в WSJ, на каждый артиллерийский снаряд, выпущенный Украиной, Россия отвечает десятью. Бойцы на передовой отмечают, что соотношение становится все более неблагоприятным для Украины. На линии фронта, проходящей через поля и села к востоку от Часова Яра, российские войска несут тяжелые потери, но продолжают наступление, несмотря на сопротивление.

WSJ отмечает, что войска РФ в отличие от ВСУ нехватки снарядов не испытывают.

«Они могут обстреливать деревья просто для удовольствия. Мы можем ответить только тогда, когда будем на 100% уверены в цели», — цитирует издание бойца ВСУ.