В южных городах Франции — Ницце и Безье — ввели комендантский час для детей младше 13 лет. Теперь им запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых после 23:00. Градоначальники городов объясняют эту меру тем, что хотят снизить подростковую преступность.

Прошлым летом во Франции начались беспорядки после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка. Некоторым из тех, кто ночью вышел на улицы и швырял в полицейских фейерверки, было всего 11 лет. Из 1400 задержанных участников беспорядков более 1200 были несовершеннолетними.

В середине апреля два подростка в Дюнкерке убили 22-летнего мужчину в пригороде. Ранее в этом же месяце 15-летний подросток скончался после нападения на него группы молодых людей по пути из школы в пригороде Парижа. В ту же неделю 13-летняя девочка впала в кому после избиения одноклассниками в Монпелье.

Мэр города Безье Роберт Менар заявил, что комендантский час вступает в силу немедленно. Это станет ответом на «растущее число молодых несовершеннолетних, предоставленных самим себе ночью», и рост «городского насилия».

Если несовершеннолетний нарушит запрет, его могут задержать или сопроводить в отделение полиции. Родителей же могут оштрафовать на сумму до 150 евро. Мэр Безье принадлежит к ультраправым силам, которые утверждают, что рост числа преступлений среди подростков стал результатом слабой молодежной политики Эмманюэля Макрона. Вопрос введения комендантского часа стал предметом споров. Некоторые депутаты от левых партий считают, что вместо этого следует помогать родителям-одиночкам.

В отчете Министерства внутренних дел, опубликованном ранее в этом году, говорится, что дети младше 13 лет составляют всего 2% подозреваемых в нападениях и 1% подозреваемых в грабежах с применением насилия, что ставит под сомнение идею о росте молодежного насилия, продвигаемую правыми.

Предыдущую попытку Менара ввести комендантский час в 2014 году отменили через несколько месяцев, поскольку он не смог доказать «существование особых рисков, связанных с несовершеннолетними до 13 лет».