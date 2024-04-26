Какие существуют разновидности БПЛА? Обычно говорят про разведывательные и ударные. Также есть такие понятия, как средневысотные. Есть ли какая-то классификация?

Если мы говорим о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) — наиболее распространенном типе дронов на сегодняшний день, то стоит обратиться к истокам авиации. Существует множество типов и видов классификации БПЛА.

Один из них — по дальности действия, то есть по тому, на какое расстояние может воздействовать дрон. Тактические дроны имеют радиус действия до 25 километров, оперативно-тактические — до 75 километров, а стратегические дроны способны преодолевать расстояния до 3000 километров.

Другой тип классификации — по назначению. Различают разведывательные, разведывательно-ударные и дроны-камикадзе.

По массе БПЛА делятся на легкие, средние и тяжелые.

Важным критерием также является высота эксплуатации. Маловысотные дроны летают на высоте до 1000 метров, средневысотные — до 7-8 километров, а высотные дроны, HALE (High-altitude long endurance), — на еще больших высотах. Как правило, последние используются для стратегической разведки.

Одним из примеров высотного дрона является американский MQ-4C Triton. Его размах крыла сопоставим с размахом крыла гражданского авиалайнера Boeing 737.

Какие БПЛА есть у Турции? Каких категорий?

Вы знаете, тут есть один нюанс, если не принимать во внимание эволюцию, произошедшую в Украине. На сегодняшний день Турция является страной с наиболее развитым производством беспилотных летательных аппаратов, охватывающим буквально все ниши.

Начиная от микродронов, способных летать на расстояние 5-10 километров и осуществлять разведку для сил специального назначения, требующих скрытности, и заканчивая тяжелыми высотными разведывательно-ударными БПЛА, такими как уникальный в своем роде Akıncı. Подобного дрона, с такой широкой номенклатурой и огромным набором возможностей, в мире пока просто не существует.

Однако, как я уже сказал, нельзя не учитывать события в Украине. Дешевые дроны с дальностью действия 10 километров, которые, кстати, Турция тоже производит, буквально совершили революцию на поле боя. По итогам этой войны ожидается перевооружение армий мира, в том числе и турецкой.

Но стоит отметить, что Турция по-прежнему остается лидером в области производства БПЛА по своим возможностям и номенклатуре. Необходимо также указать, что Турция уже производит реактивные тяжелые ударные дроны, такие как Kızılelma и Anka-3.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что именно по разработке и производству дронов Турция находится в числе лидеров, входя в тройку стран, обладающих на сегодняшний день возможностями оперировать новыми средствами поражения.

А что можно сказать о номенклатуре дронов? Так, существуют Bayraktar TB2, а также сейчас есть уже TB3 от компании Baykar, можно также упомянуть Akıncı и Kızılelma от той же компании, есть также Anka-2, Anka-3, Aksungur от турецкой TAI. Есть еще менее известные, например Karayel от турецкой технологической компании Vestel.

Не все еще осознали происходящее в Украине. Действительно, до середины 2023 года все те дроны, о которых вы упомянули, обладали особенно большими возможностями. Однако нельзя не учитывать развитие систем противовоздушной обороны (ПВО).

Рассмотрим пример использования авиации в условиях военного конфликта в Украине. На фоне снижения активности пилотируемой авиации эту нишу начинают заполнять беспилотные летательные аппараты, в том числе мелкие дроны. В этой области у Турции уже имеются наработки, и я вижу, что в стране также происходит формирование новой военной доктрины.

По моему мнению, по итогам этой военной доктрины турецкая оборонная промышленность получит мощный толчок, что позволит Турции сохранить свое лидерство в производстве дронов различного класса.

Что касается возможностей таких БПЛА, как Akıncı, то они во многом могут выполнять функции, которые сегодня выполняют самолеты 4 и 4,5 поколения. Однако революция в военном деле вносит свои коррективы. Как и в случае с истребителями 5 поколения, БПЛА, такие как Kızılelma и Akıncı, должны быть вооружены дальнобойным оружием. Развитие номенклатуры вооружения для этих аппаратов будет продолжаться.

Таким образом, Kızılelma и Akıncı представляют собой современные платформы, которые еще долго будут оставаться конкурентоспособными. Но для них уже сейчас необходимо разрабатывать новые боеприпасы. И Турция уже активно работает в этом направлении. Стоит отметить, что для Akıncı уже созданы два вида аэробаллистических ракет, которые очень сложно сбить.

Другими словами, можно ли говорить о формировании поколений дронов, по аналогии с поколениями авиации?

В настоящее время не существует четкой классификации дронов в этом отношении. Это обусловлено новизной этого вида вооружения, а также разнообразием подходов и видения его использования. Однако активное развитие сферы беспилотных летательных аппаратов позволяет предположить, что к концу 2024 года будет разработана четкая классификация дронов, в том числе по их боевым возможностям. В настоящее время такой общепринятой мировой классификации не существует.

Вы также нередко упоминали, что использование «Байрактаров» в Украине не принесло того успеха, который теоретически могло бы, несмотря на многочисленные случаи их успешного применения, особенно в начале войны. Существует множество видео, где они уничтожают вражескую технику. Одним из основных факторов, обусловивших это, стало отсутствие интеграции всех систем вооружений. Возникает вопрос: произошло ли это позже, то есть спустя уже какое-то время? Возможно, на сегодняшний день уровень интеграции уже выше?

Это очень хороший вопрос, и я отвечу на него комплексно. Еще до начала войны в Украине в своих интервью я говорил, что для безопасного использования не только Bayraktar TB2, но и авиации нужно обладать всеми необходимыми разработками и дополнительными устройствами. Украина не обладала в достаточной степени возможностями для проведения радиотехнической разведки, для обнаружения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), которые могли представлять угрозу как для полетов авиации, так и для полетов БПЛА. У них также не было широкой номенклатуры средств поражения для уничтожения выявленных ЗРК. Таким образом, проблема не в самих TB2. Стоит отметить, что из-за этих же проблем США отказались предоставить Украине аналогичный дрон Reaper.

В условиях же большой конвенциональной войны, где воюют две регулярные армии, обладающие развитой ПВО, тот метод и способ применения «Байрактаров», который использовала Украина (полет на линию фронта), был вынужденной мерой. Ни самолеты, ни беспилотники так не летают. Любой летательный аппарат на боевую задачу вылетает в рамках воздушной операции, в которой предусматривается наличие различных сил и средств для защиты этого дрона или летательного аппарата.

Но давайте вспомним, как начиналась эта война. Пока российские войска наступали на Киев и Чернигов, у них не было купола ПВО. Вот тогда «Байрактар», конечно, отработал на все сто и собрал свою «жатву».

Однако после того как российские войска остановились и развернули свои средства ПВО, ситуация изменилась. Любой летательный аппарат, используемый без соответствующей защиты, включая разведку, радиоэлектронную борьбу для подавления ПВО противника, становится легкой мишенью. Это правило распространяется не только на «Байрактар», но и на любые другие, даже самые современные истребители. Именно поэтому использование «Байрактаров» в Украине не всегда было таким же эффективным, как в Азербайджане, Сирии, Ливии и Ираке, где ситуация с ПВО была иной.

Вы упомянули Азербайджан, то есть события в Карабахе. Там, как мы помним, БПЛА использовались более чем успешно, о чем свидетельствовали немало видео на протяжении всей войны. Однако там у противника также были С-300.

Азербайджан вел воздушную операцию. Для обеспечения безопасности полетов нашей авиации, дронов-камикадзе и разведывательно-ударных БПЛА TB2 был заранее разработан комплекс мер и мероприятий. Боевые действия начались с ракетных ударов по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) на территории Карабаха. В первые же часы было выведено из строя несколько различных комплексов ПВО.

Далее были запущены ложные цели — самолеты Ан-2, по которым отстреливали ракеты ЗРК. Эти ракеты мы засекали и уничтожали различными средствами поражения. Таким образом, борьба с ПВО противника велась круглосуточно.

Помимо этого, была развернута система радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При включении любого радара противника по нему применялись либо РЭБ-помехи, либо наносились удары.

Именно в такой конфигурации и с таким оперативным замыслом мы провели 44-дневную войну. И, как я считаю, это не хвастовство, а просто констатация факта. За время войны мы потеряли один штурмовик Су-25, один вертолет Ми-17 и несколько БПЛА TB2.

Тем не менее важно понимать, что Украина воюет с более сильным противником. У Украины не было и нет того набора сил и средств, которые необходимы для проведения полномасштабной воздушной операции.

Понятно, что в зависимости от целей применения БПЛА существуют определенные потребности. Как можно максимально эффективно использовать преимущества различных БПЛА, таких как, например, Bayraktar TB2, который стал одним из самых известных беспилотников в мире в последние годы и уже закуплен десятками стран? Существует ли определенная система распределения БПЛА в зависимости от уровня воинского подразделения (взвода, роты, батальона)? Например, более мелкие дроны должны быть на уровне взвода, а более крупные — на уровне роты или батальона.

На данный момент полноценная интеграция БПЛА в структуры вооруженных сил еще не достигнута. Например, в Украине формируются отдельные полки с дронами, в которых используются различные типы БПЛА. Пока не существует четкого разграничения и организационно-штатных структур, предусматривающих наличие дрона с определенным набором характеристик в каждом взводе.

Что касается TB2, он до сих пор активно используется в Украине в качестве разведывательного БПЛА. Дело в том, что TB2 идеально подходит для этих целей. Он оснащен камерой, которая обеспечивает отличную детализацию изображения в ясную погоду на расстоянии до 70 километров. Это позволяет ему вести разведку практически по всей линии фронта. Помимо этого, TB2 используется для разведки в Черном море. В этом качестве он просто незаменим. Однако как ударный дрон TB2 не предназначен для ведения войны между двумя регулярными армиями.

Таким образом, TB2 можно считать, условно говоря, дроном первого поколения. У БПЛА Akıncı возможности значительно шире. Обладая такими же разведывательными возможностями (разведка на расстоянии до 50 километров), он может самостоятельно поражать цели своими средствами поражения, а также наносить удары по более дальним целям с целеуказанием из других источников. Однозначно, будущее за Akıncı. TB2 же, в свою очередь, представляет интерес прежде всего своими разведывательными и разведывательно-ударными возможностями, особенно в тех местах, где отсутствует эшелонированная противовоздушная оборона.

TB2 использует ракеты класса «воздух-земля» от турецкой компании Roketsan. Можно ли сказать, что такие БПЛА, как Akıncı и Kızılelma, в какой-то степени являются истребителями?

Akıncı применяет умные боеприпасы, в том числе MAM-C, MAM-L и MAM-T, что совпадает с номенклатурой вооружения TB2. Аналогично и Kızılelma, который, скорее всего, не предназначен для разведки.

Таким образом, выстраивается иерархия: TB2 был первым, Akıncı — вторым, а Kızılelma в перспективе станет заменой или дополнением к боевым истребителям. Этот БПЛА разрабатывается в рамках концепции «Верный ведомый», когда истребители и дроны будут выполнять совместные боевые задачи.

В чем отличие Kızılelma от Anka-3? С точки зрения поколений они были представлены примерно в один период.

Это разные философии, задумки и разработки. Если обратить внимание на форму Anka-3, то это типичный летательный аппарат типа «стелс», который разрабатывался как скрытое средство для доставки боеприпасов. То есть это не тот летательный аппарат, который мог бы вести воздушный бой или активно маневрировать. При его разработке во главу угла был поставлен аспект скрытности. Иными словами, это малозаметный специализированный ударный летательный аппарат, предназначенный для нанесения точечных ударов.

Kızılelmaже более многофункционален. Поэтому это разные аппараты с разным назначением. И они оба нужны.

Мы в основном говорили о турецких БПЛА. А что можно сказать о БПЛА других стран, таких как Россия, Китай и Иран? На каком уровне их разработки находятся? Ведь Россия, например, закупала дроны у Ирана.

Я не зря сказал, что Турция стоит на первом месте. Это не просто слова. Давайте вспомним, как 10 лет назад у Турции не было TB2. Весь мир покупал китайские дроны, которые по назначению и возможностям были похожи на «Байрактары». Почему же они не получили такого успеха? Оказывается, здесь играет большую роль технологический уровень развития страны. Ни у Китая, ни у Ирана, ни у России нет таких технологических возможностей. Они часто используют метод обратного инжиниринга.

Страны, которые покупали китайский дрон CH-7, просто не могли его толком использовать. Эти дроны постоянно ломались, не работала обзорная электронная станция. Но мало просто поднять дрон в воздух, нужно сделать его качественным. Это я говорю не понаслышке. В Азербайджане есть TB2, и я знаю, как у них обстоят дела с наработкой на отказ. Это очень хорошие, качественные беспилотники, чего не смогли сделать ни Иран, ни Китай, ни тем более Россия.

Что касается иранских «Шахедов», их можно назвать удачными дронами-камикадзе, особенно за счет их дешевизны. В случае атаки на Израиль Иран потратил 200 млн долларов, а Израиль — 1,5 млрд на отражение ударов. То есть в экономическом плане Иран был в выгоде. Другое дело, если сбивать эти дроны дешевыми снарядами.

В Украине как-то перехватили российские дроны, в которых были обнаружены приклеенные фотоаппараты Canon. Действительно ли все было так плохо?

Да, это правда. Я даже скажу больше: в Швеции на трассах специальные люди снимают камеры-радары Canon, такого же типа, которые использовались в российских беспилотниках. Из-за отсутствия технологий Россия вынуждена идти на такие меры. Либо же покупать БПЛА у Ирана.