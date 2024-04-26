Президент США Джо Байден примет участие в дебатах с Дональдом Трампом. Об этом он заявил в пятницу в телеинтервью.

«Да, как-то так. Я не знаю, когда. Буду рад подискутировать», - сказал Байден телеведущему Говарду Стерну.

Эти слова стали подтверждением Байдена о перспективе президентских дебатов. Ранее он не давал окончательного согласия на дебаты с Трампом. Так, месяц назад он заявил, что прошлом что это будет зависеть от «поведения» его оппонента. Трамп отказывался от дебатов со своими соперниками до победы на внутрипартийных выборах. Позже он неоднократно предлагал Байдену провести дебаты «в любое время, в любом месте».

«Будь я на его месте, я бы тоже хотел провести дебаты со мной. Что ему остается?», — комментировал Байден в начале февраля слова Трампа.

Ряд ведущих американских новостных агентств призвали кандидатов публично взять на себя обязательство провести дебаты друг с другом. В своем заявлении они предложили, чтобы спонсором дебатов в нынешней гонке, как и в каждом избирательном цикле с 1988 года, выступила беспартийная Комиссия по президентским дебатам.

Лагерь Байдена обеспокоен, что во время полемики Трамп не будет соблюдать правила, установленные Комиссией. Некоторые советники Байдена говорят, что они предпочли бы не возвышать Трампа, ставя его на одну сцену с действующим президентом.

По данным опроса Reuters/Ipsos, проведенного ранее в этом месяце, Байден по популярности опережает Трампа с результатом 41% против 37%.

Байден и Трамп уже встречались на теледебатах во время предвыборной гонки 2020 года.