Российские депутаты подготовили новую версию законопроекта о регулировании криптовалют. Предположительно с сентября 2024 года в РФ будет запрещены криптобиржи. Об этом сообщило российское новостное агентство «Интерфакс».

«Запрещается организация обращения цифровой валюты на территории Российской Федерации, а также устанавливается запрет на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц цифровых валют, а также товаров (работ, услуг) в целях организации выпуска, выпуска, организации обращения, обращения цифровой валюты», — говорится в документе, опубликованном на сайте Госдумы 26 апреля.

Под рестрикции не попадут тестовые проекты Центробанка и «деятельность майнеров цифровых валют».

Депутат Антон Горелкин, входящий в комитет по информационной политике, сообщил, что «добыча» криптовалюты будет разрешена только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые получат лицензию от государства через включение в соответствующий реестр.

При этом полученная валюта может быть продана только без участия финансовой инфраструктуры РФ, говорится в законопроекте.

Физические лица по-прежнему смогут майнить без лицензии, однако в рамках государственных ограничений по расходу электроэнергии. Майнеры также будут обязаны отчитываться перед соответствующими органами о процессах и результатах их деятельности.

На этой неделе глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что нападение на посетителей «Крокус Сити Холла» было профинансировано с помощью криптовалют. При этом в марте Следственный комитет РФ утверждал, что совершившие атаку на московский концертный зал направлялись за вознаграждением в Киев.