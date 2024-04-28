Новая волна акций протеста прокатились по Израилю в субботу. Тысячи израильских граждан вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство политикой премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Протестующие призвали к проведению досрочных выборов и потребовали от правительства принять более решительные меры для освобождения заложников, удерживаемых в Газе. Самых крупный из них состоялся возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве.

«Мы здесь, чтобы протестовать против этого правительства, которое продолжает тянуть нас вниз месяц за месяцем; как до 7 октября, так и после 7 октября. Мы продолжали погружаться в спираль», — заявил 58-летний Ялон Пикман, участвовавший в марше в Тель-Авиве.

Похожие акции состоялись и в других израильских городах. В частности, сотни людей собрались у дома Нетаньяху в приморском городе Кейсария. Крупная акция протесты состоялась в Хайфе.

Опросы общественного мнения показывают, что большинство израильтян винят Нетаньяху в провалах в сфере безопасности, которые привели к разрушительной атаке ХАМАС на юге страны 7 октября. Несмотря на это, Нетаньяху неоднократно отвергал идею проведения досрочных выборов, на которых, согласно прогнозам, он потерпит поражение.

В плену у ХАМАС продолжают оставаться 133 израильских заложника. Некоторые пленники были освобождены в ноябре в рамках перемирия, но дальнейшие переговоры зашли в тупик. ХАМАС настаивает на постоянном прекращении огня, выводе армии Израиля из Газы и возвращении перемещенных лиц в районы постоянного проживания.

Тем временем Израиль отвергает эти требования и подчеркивает, что согласен лишь на кратковременное прекращение огня. Ранее Нетаньяху неоднократно сигнализовал готовность продолжить военную кампанию в Газе до полного «уничтожения ХАМАС». Смертоносное вторжение Израиля уже стало причной смерти более 34 тыс. палестинцев.