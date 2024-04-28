В период с XV по XIX век португальцы похитили и насильно перевезли около 6 млн африканцев для продажи в рабство. Сегодня же правительство Португалии, одной из крупнейших колониальных держав того времени, отказывается выплачивать репарации своим бывшим колониям за колониальные зверства.

24 апреля президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза высказался за необходимость возмещения ущерба, призвав «оплатить долги». Однако правительство не поддержало его инициативу. В заявлении правительства говорится, что следует «не усугублять раны прошлого» и «нет конкретной программы действий» по выплате репараций. Тем самым правительство сохранило приверженность позиции предыдущих кабинетов.

Португалия, чья колониальная эпоха длилась более пяти столетий, владела такими заморскими колониями, как Ангола, Мозамбик, Бразилия и другие. Деколонизация началась только в 1974 году после «революции гвоздик», завершившей долгую фашистскую диктатуру в стране.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал бывшие колониальные державы к финансовым репарациям за работорговлю, подчеркнув, что такие компенсации могут рассматриваться как форма возмещения ущерба в рамках международного права.