На конференции в Эр-Рияде президент Палестины Махмуд Аббас призвал Соединенные Штаты вмешаться и остановить готовящееся наступление Израиля на город Рафах в секторе Газа. «Только США могут остановить Израиль от атаки на Рафах, и я ожидаю нападения в ближайшие дни», — заявил Аббас.

Ранее израильские военные подтвердили, что готовятся к началу операции в Рафахе - последнем городе, который не оккупировал Израиль. В приграничном с Египтом городе укрылись 1,4 млн палестинцев. По информации агентства Reuters, военный кабинет Израиля планирует в ближайшие две недели санкционировать вторжение, невзирая на предупреждения о гуманитарной катастрофе.

«Военные ждут сигнала от премьер-министра Нетаньяху для немедленного штурма», — заявил представитель Минобороны. По данным агентства, Израиль намерен провести частичную эвакуацию мирных жителей Рафаха, для чего закуплено 40 тыс. палаток.

США, ближайший союзник Израиля, призвали отложить наступление из-за сложностей с доставкой гуманитарной помощи. «Мы не поддерживаем операцию без надежного гуманитарного плана», — заявил спецпосланник США.

Египет также предостерег Израиль, что атака «приведет к массовым убийствам». Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху остается непреклонным в своем стремлении вторгнуться в город: «Мы завершим ликвидацию батальонов ХАМАС в Рафахе. В мире нет силы, которая нас остановит».