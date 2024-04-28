Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил жестко осудила действия Израиля в секторе Газа, назвав их «геноцидом палестинского народа, который необходимо остановить». Об этом она рассказала корреспонденту агентства «Анадолу» на Национальном марше за Палестину в Лондоне.

«Приятно видеть, что тысячи людей вновь вышли на улицы, чтобы призвать к прекращению резни палестинского народа. Мы все с ужасом наблюдаем за разрушением Газы, уничтожением ее населения, и это геноцид, и его необходимо остановить», — сказала О'Нил.

Она подчеркнула, что международному сообществу «необходимо положить этому конец», и призвала британское правительство «прекратить вооружать Израиль».

Ранее О'Нил уже выражала «серьезную обеспокоенность» ситуацией в Палестине в ходе встречи с президентом США Джо Байденом.

Критика первого министра прозвучала на фоне продолжающегося роста числа жертв среди палестинцев в результате варварской операции Израиля в секторе Газа. По последним данным, в результате непрекращающихся израильских атак в Газе с 7 октября 2023 года погибли 34 388 человек. 2,3 млн жителей страдают от нехватки продовольствия, воды и медикаментов из-за массированных бомбардировок и блокады со стороны Израиля.