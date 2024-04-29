Украина ведет с Вашингтоном переговоры, чтобы обеспечить военную, политическую и финансовую поддержку США до 2034 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что речь идет о всеобъемлющем соглашении по безопасности, куда войдут пункты о совместном производстве оружия, а также послевоенном восстановлении Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее подтвердил, что США готовы поставить Киеву ракеты Patriot в рамках дополнительной помощи в размере $6 млрд. В середине апреля президент США подписал законопроект о финансовой поддержке Украины на сумму больше $61 млрд.

Инициативу выдвинули республиканцы в Палате представителей, ранее более полугода блокировавшие аналогичные меры со стороны демократов. Спикер Палаты Майк Джонсон решил разделить законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также инициативы по защите границ США и борьбе с нелегальной миграцией. Республиканцы поддержали все инициативы, позже их подписал президент Байден.

Украина уже подписала двусторонние соглашения о безопасности на 10 лет со своими ключевыми партнерами по НАТО, включая Великобританию, Германию и Францию. Соглашение с США, как заверил Зеленский, станет самой сильной гарантией для Украины.

«Соглашение должно быть действительно образцовым и отражать силу американского лидерства», — уточнил глава Украины. Между тем ни одно из соглашений по безопасности с западными партнерами не означает, что эти страны берут на себя обязательства по взаимной обороне. В договоренностях прописаны лишь пункты о том, что Берлин, Лондон и Париж обязуются предоставить Киеву долгосрочную помощь, в том числе в случае будущего нападения.

Соглашение с ФРГ может быть расторгнуто с уведомлением за шесть месяцев. Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус также подчеркнул, что ФРГ и Украина — не союзники, потому Берлин не обязан посылать своих военных на защиту украинцев.