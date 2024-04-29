Международный уголовный суд в Гааге не может действовать против израильского правительства «без прямой или неформальной поддержки со стороны Соединенных Штатов», передает израильская газета The Jerusalem Post слова дипломатического источника в израильском правительстве.

Израильский чиновник сообщил о беспокойной атмосфере в канцелярии премьер-министра Израиля на фоне вероятно готовящегося ордера Международного уголовного суда на арест главы Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также начальника штаба израильской армии Герци Халеви.

«Где [президент США Джо] Байден? Почему он молчит, в то время как Израиль потенциально может быть брошен под автобус?», — задается вопросом высокопоставленный чиновник.

Нетаньяху в пятницу уже пообещал войну до победного конца, несмотря на любые решения суда в Гааге: «Под моим руководством Израиль никогда не примет никаких попыток МУС подорвать его неотъемлемое право на самооборону». По словам премьера, хоть Международный уголовный суд и не повлияет на действия Израиля, он создаст опасный прецедент, который будет угрожать израильским военнослужащим и чиновникам.

«Вмешаться» президента Джо Байдена призывают не только в Израиле, но и внутри своей страны: американская газета The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала в пятницу текст с призывом к США и Великобритании вмешаться в работу Международного суда, надавив на главного прокурора Карима Хана.

Американская газета назвала количество погибших гражданских палестинцев «подходящим соотношением потерь гражданского населения и комбатантов» на фоне «других городских конфликтов».

Экс-посол США в Израиле Дэвид Фридман в воскресенье призвал Байдена восстановить угрозы санкций суду в Гааге. В бытность президентом Дональд Трамп распорядился наложить санкции на Международный уголовный суд, «если он предъявит обвинения израильским лидерам», однако Байден отменил данный приказ.