Ни один казахстанец, осужденный или находящийся под следствием в России, не участвует в военных действиях на территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Это неправда, ни один гражданин Казахстана, который отбывает наказание в российских тюрьмах, либо находится под следствием, не был привлечен на военные действия (в Украине). Я могу это на 100% гарантировать», — рассказал представитель внешнеполитического ведомства.

Смадияров также назвал недостоверными сведения о том, что более ста граждан Казахстана, осужденных за наркопреступления, находятся в российских тюрьмах.

Он призвал соотечественников, особенно молодежь, быть бдительными при поиске работы через интернет, так как около 10 казахстанцев находятся под следствием в России после того, как нашли «работу» в Telegram-каналах и соцсетях. Дипломат подтвердил, что консул страны активно занимается мониторингом ситуации с этими гражданами.

Касательно просьб родителей об экстрадиции осужденных, Смадияров пояснил, что такая процедура возможна только после вынесения приговора по делу.

Ранее МИД республики выражал обеспокоенность информационными атаками и фейками, связанными с войной России против Украины. В частности, накануне стали активно циркулировать слухи о том, что США якобы закупили около 80 старых военных самолетов у Казахстана для последующей передачи Украине.

Позже госпредприятие «Казспецэкспорт» категорически опровергло эти слухи, заявив, что информация о продаже Казахстаном советских истребителей для передачи их на запчасти Украине является недостоверной. В компании подчеркнули, что все процедуры предприятия проводятся в соответствии с законодательством и с участием только компаний с лицензией и регистрацией в Казахстане.