ТУРЦИЯ
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Турция будет добиваться суда над Израилем
Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Анкара будет добиваться привлечения к ответственности виновных в кровопролитии в секторе Газа
Турция будет добиваться суда над Израилем
Министр Хакан Фидан / Фото: соцсети / Others
29 апреля 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с резкой критикой в адрес Израиля из-за резни в секторе Газа.

«Турция продолжит поддерживать своих палестинских братьев и прилагать все усилия для того, чтобы виновные в резне в Газе предстали перед судом», — написал министр в социальной сети X.

«Маски теперь полностью сброшены с израильских политиков, которые бесстыдно используют лидеров нашей нации как политический инструмент. Израильские должностные лица, продолжающие попирать международное право и все человеческие ценности, уже осуждены в глазах мировой общественности», — отметил Фидан.

«Мы с нетерпением ждем того дня, когда виновные в резне предстанут перед правосудием», — подчеркнул турецкий министр.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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