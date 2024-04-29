Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с резкой критикой в адрес Израиля из-за резни в секторе Газа.

«Турция продолжит поддерживать своих палестинских братьев и прилагать все усилия для того, чтобы виновные в резне в Газе предстали перед судом», — написал министр в социальной сети X.

«Маски теперь полностью сброшены с израильских политиков, которые бесстыдно используют лидеров нашей нации как политический инструмент. Израильские должностные лица, продолжающие попирать международное право и все человеческие ценности, уже осуждены в глазах мировой общественности», — отметил Фидан.

«Мы с нетерпением ждем того дня, когда виновные в резне предстанут перед правосудием», — подчеркнул турецкий министр.