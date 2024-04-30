Израильская армия в любом случае проведет операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с родственниками пленников. «О том, что мы остановим войну до достижения всех ее целей, не может быть и речи. Мы войдем в Рафах и уничтожим там батальоны ХАМАС», – подчеркнул он.

Нетаньяху добавил, что это произойдет вне зависимости от того, удастся ли заключить соглашение с палестинцами об освобождении пленников. «Цель заключается в том, чтобы добиться полной победы над ХАМАС», – сказал он.

28 апреля президент Палестины Махмуд Аббас предупредил, что операция в Рафахе может стать «крупнейшей катастрофой» и потребовал от США повлиять на Израиль.

Ранее сообщалось, что ХАМАС получил от Израиля предложение о перемирии, включающее на первом этапе освобождение израильских пленников в обмен на палестинских заключенных.

После этого стороны перейдут ко второму этапу перемирия, который включает «период устойчивого спокойствия». Глава Форин-офиса Дэвид Кэмерон сообщил, что ХАМАС предложен 40-дневный режим прекращения огня.

После первого этапа Израиль якобы разрешит свободное передвижение между южной и северной частями сектора Газа и частично выведет войска из Газы. В Лондоне и Вашингтоне это назвали «очень щедрым» предложением.

Тем не менее потенциальное вторжение в Рафах, где укрываются 1,4 млн палестинцев, продолжает вызывать крайнее беспокойство даже у ближайших союзников Израиля, учитывая воинственную риторику израильского руководства. Ранее США требовали от Израиля не начинать наступление без «заслуживающего доверия» плана по защите гражданских.

Несмотря на многочисленные предостережения, Нетаньяху неоднократно сигнализировал о решимости вторгнуться в Рафах, утверждая, что это необходимо для «уничтожения оставшихся батальонов ХАМАС».