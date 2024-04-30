Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Лавров объяснил главе МИД Таджикистана, что тщательные проверки иностранных граждан при въезде в Россию - временная мера, принятая после теракта в московском торговом центре «Крокус Сити Молл». Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

Лавров подчеркнул «временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии». Он также отметил, что «обстановка на пунктах пропуска постепенно нормализуется».

«Стороны были едины во мнении о необходимости бережного отношения к проверенным временем российско-таджикистанским отношениям стратегического партнерства и союзничества, сохранению и укреплению их позитивной динамики», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, накануне Таджикистан вручил российскому послу ноту протеста из-за «массовой дискриминации» своих граждан в России после теракта. В субботу гражданам Таджикистана рекомендовали воздержаться от поездок в Россию на неопределенный период.

Надо сказать, что положение граждан Таджикистана резко ухудшилось после теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл», где в результате стрельбы и поджога заведения погибли около 150 человек.