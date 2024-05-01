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США запретят «русский» уран
Сенат единогласно поддержал законопроект о запрете импорта урана из РФ. Российский уран питал около 12% мирного атома США
США запретят «русский» уран
Российский уран питал около 12% мирного атома США / Photo: AFP
1 мая 2024 г.

Во вторник Сенат США поддержал запрет импорта урана из России. Верхняя палата Конгресса проголосовала за решение единогласно — ни один сенатор не выступил против. Палата представителей приняла законопроект еще в декабре. Импортированный уран использовался для питания коммерческих ядерных реакторов, вырабатывающих электроэнергию.

Законопроект запрещает импорт через 90 дней после вступления в силу. В нем предусмотрены исключения на случай, если возникнут проблемы с поставками для американских реакторов. Законопроект также высвобождает 2,7 млрд долларов, выделенных предыдущим законодательством на развитие ураноперерабатывающей промышленности США.

По официальным данным, в 2022 году атомная энергетика США импортировала из России около 12% от используемого урана.

«В Вайоминге есть уран, способный заменить российский импорт. И мы готовы его использовать», - заявил сенатор Джона Баррассо, республиканец из комитета по энергетике верхней палаты Конгресса.

«Наш двухпартийный законопроект поможет остановить военную машину РФ, возродить американское производство урана и ускорить инвестиции в американскую цепочку поставок ядерного топлива», - добавил он.

Ожидается, что президент Джо Байден вскоре поставит свою подпись на новом законопроекте.

В понедельник представитель Совета национальной безопасности выступил с призывом к законодателям установить этот запрет.

«Это дало бы уверенность и промышленности, и союзникам, и партнерам в том, что США приняли четкое решение создать безопасную цепочку поставок ядерного топлива на десятилетия вперед. Которая независима от враждебного влияния», — цитируют СМИ слова представителя СНБ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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