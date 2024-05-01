В 2021 году в Афганистане побывал 691 иностранный турист. В 2022 году эта цифра перевалила за 2 тыс. человек. В прошлом году их было около 7 тыс. Иностранцы посещают эту страну, воодушевленные снижением уровня насилия и расширением авиасообщения.

Мохаммад Саид, глава Управления по туризму в Кабуле, заявил британской газете Independent, что крупнейшим рынком для иностранных туристов является Китай — из-за его близости и большого населения. У Афганистана также есть преимущества перед некоторыми соседями.

«Они говорят, что не хотят ехать в Пакистан, потому что там опасно и на них нападают. Японцы тоже говорили мне об этом. <…> Это ставит нас в выгодное положение», - говорит Саид.

Но существуют и трудности. Получить визу сложно и дорого. Многие страны разорвали связи с Афганистаном после возвращения талибов к власти, и ни одна страна не признает их законными правителями страны. Саид признает, что существуют препятствия для развития афганского туризма, но добавляет, что он работает с министерствами над их преодолением.

Конечной целью является введение туристической визы по прибытии, но на это могут уйти годы. Существуют также проблемы с дорожной сетью, которая в некоторых частях страны еще не полностью восстановлена или вообще отсутствует. Многие авиакомпании избегают воздушного пространства Афганистана.

Больше всего международных рейсов совершается в столицу Кабул. При этом ни один афганский аэропорт не имеет прямых маршрутов с такими крупными туристическими рынками, как Китай, Европа или Индия.

Несмотря на трудности, Саид хочет превратить Афганистан в туристическую державу, и это стремление, похоже, поддерживает и руководство страны.

«Меня направили в этот департамент по указанию министров. Должно быть, они доверяют мне, раз отправили меня в на столь важную позицию», — говорит чиновник.

Выпускник бизнес-школы Самир Ахмадзай хочет открыть отель, но считает, что сначала ему нужно узнать больше о туризме и гостеприимстве.

«Люди слышат, что Афганистан - это отсталость, бедность и война. <…> У нас 5000 лет истории. Мы должны открыть новую страницу Афганистана», - говорит он.

Шейн Хоран, основатель компании Rocky Road Travel, говорит, что посещение Афганистана не должно рассматриваться как одобрение какого-либо конкретного правительства или политического режима.

«В конечном счете, целью должна быть поддержка ответственного туризма, который вносит положительный вклад в местную экономику и способствует взаимному уважению и пониманию, при этом не забывая о более широком политическом контексте в Афганистане», — говорит Хоран.

По его словам, власти не вмешивались в работу с туристическими группами. Даже несмотря на то, что компания тесно сотрудничала с организацией по защите прав женщин в Афганистане. Процент от стоимости тура идет на поддержку программ этой организации, добавил Хоран.

При этом в Институте туризма и гостиничного хозяйства нет женщин.

«Это печальная ситуация», - говорит чиновник из Управления по туризму, пожелавший остаться неизвестным из страха перед репрессиями. «Со сменой правительства политика изменилась. Женщины, которые учились прежде (до прихода талибов к власти — прим. ред.), так и не вернулись. Они так и не закончили учебу».