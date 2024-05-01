Турецкая государственная телерадиокомпания TRT отмечает 60-летие со дня своего основания 1 мая 1964 года. Мероприятия в честь юбилея пройдут в Анкаре в ATO Congressium 1 и 2 мая, а также на телеканалах и радиостанциях TRT, позволяя жителям всей Турции присоединиться к празднованию.

1 и 2 мая в ATO Congressium состоятся мероприятия для всех желающих. 1 мая в 14:00 пройдет встреча с актерами сериала «Tozkoparan İskender», в 15:00 - «Mehmed: Fetihler Sultanı», а в 16:00 - «Gönül Dağı». 2 мая в 16:30 запланирована встреча с актерами сериала «Kod Adı Kırlangıç».

Вечером 1 мая в 20:00 на телеканалах TRT 1, TRT 2, TRT Müzik, TRT Türk, TRT Avaz и TRT Kürdi, а также на радиостанциях TRT будет транслироваться концерт в прямом эфире. На следующий день, 2 мая в 18:00, состоится «Rafadan Tayfa Мюзикл», обещающий оставить незабываемые впечатления.

В ATO Congressium 1 и 2 мая откроется «Специальная выставка 60-летия», на которой будут представлены ценные экспонаты, рассказывающие о 60-летней истории и достижениях TRT.

Помимо мероприятий в Анкаре, на телеканалах и радиостанциях TRT будут транслироваться специальные передачи, посвященные юбилею. В программе «Pelin Çift ile Gündem Ötesi», которая выйдет в эфир 1 мая в 23:00, будут затронуты знаковые моменты истории компании. В передаче примут участие известные дикторы Орхан Айхан и Мустафа Йоласан.

На каналах TRT Haber, TRT Spor и TRT Arapça в течение всего дня будут освещаться юбилейные события, транслироваться специальные репортажи и материалы. Сериал «Gönül Dağı» покажет 4 мая специальный выпуск, посвященный этой дате.

На канале TRT Müzik 1 мая в 19:00 выйдет документальный фильм «TRT и Музыка: 60-летний юбилей», в котором будут продемонстрированы памятные моменты из истории компании.

TRT Kürdi предложит зрителям несколько специальных программ в честь юбилея. Программа «Rojev» в 8:00 и «Rengên Jiyanê» в 10:00 расскажут об успехах TRT в Турции и на мировой арене. «Salvegera TRT'ê û TRT Kurdî» в 17:25 и «Nûçeyên Sereke» в 19:00 представят историю компании.

На канале TRT EBA 1 мая выйдет программа «TV Okulundan Dijital Dünyaya Eğitim Daima», рассказывающая об образовательной миссии TRT.

На TRT Radyo 1 пройдут передачи «Gündem», «60 Yılın Öyküsü», «Gün Ötesi» и «Gecenin İçinden». На TRT TSR выйдут программы «Bellekten Geleceğe», «Günebakan», «60 Yılın İzinde» и «Mola Vakti», где расскажут о роли TRT как общественного вещателя и об истории компании. Радиостанции TRT также подготовят специальные концерты, программы и интервью для слушателей.