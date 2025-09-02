Министерство здравоохранения Газы во вторник сообщило, что в августе от голода в регионе умерли 185 человек, среди них 12 детей. Это самый высокий ежемесячный показатель с начала войны Израиля против палестинского эксклава, начавшейся почти два года назад.
По данным ведомства, 70 смертей пришлись на период после того, как система мониторинга продовольственной безопасности Integrated Food Security Phase Classification (IPC), поддерживаемая ООН, официально объявила Газу зоной голода.
Согласно отчетам медиков, более 43 тысяч детей младше пяти лет страдают от недоедания, наряду с 55 тысячами беременных и кормящих женщин. Отмечается, что 67% беременных женщин имеют анемию — это самый высокий показатель за последние годы.
В министерстве предупредили о катастрофических последствиях, если в сектор Газы немедленно не будут доставлены продовольствие и медикаменты.
С октября 2023 года в результате израильских атак в Газе погибли более 63,5 тысячи палестинцев. Эксклав разрушен, население страдает от голода из-за блокады.
В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе.
Израиль также является ответчиком по делу о геноциде в Международном суде ООН.