Министерство здравоохранения Газы во вторник сообщило, что в августе от голода в регионе умерли 185 человек, среди них 12 детей. Это самый высокий ежемесячный показатель с начала войны Израиля против палестинского эксклава, начавшейся почти два года назад.

По данным ведомства, 70 смертей пришлись на период после того, как система мониторинга продовольственной безопасности Integrated Food Security Phase Classification (IPC), поддерживаемая ООН, официально объявила Газу зоной голода.

Согласно отчетам медиков, более 43 тысяч детей младше пяти лет страдают от недоедания, наряду с 55 тысячами беременных и кормящих женщин. Отмечается, что 67% беременных женщин имеют анемию — это самый высокий показатель за последние годы.