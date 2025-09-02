Американские СМИ опубликовали проект президента США Дональда Трампа по превращению Газы в «‎ближневосточную Ривьеру»‎. Как пишет The Washington Post (WP), глава Белого дома предлагает превратить разрушенную территорию в сеть хай-тек мегаполисов — только без палестинцев.

38-страничный проспект, получивший аббревиатуру GREAT — Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust — предполагает, что все жители Газы «временно» покинут дома и будут переселены в другие страны или в закрытые зоны «для безопасности». Землю обещают обменять на «цифровые токены», пригодные для новой жизни за границей. Те, кто останется, получат крохотные квартиры площадью всего 30 квадратных метров.

Авторы документа обещают построить восьмиполосный канал внутри Газы, «Илон Маск парк» на руинах прежней промышленной зоны и города-миллиардеры в стиле саудовского проекта Neom. При этом значительная часть сельхозземель Газы, по карте, должна отойти под израильскую «зону безопасности».

Документ не уточняет, отражает ли он официальную политику США. Белый дом и Госдеп отказались от комментариев. Однако предложения совпадают с ранее заявленным желанием Дональда Трампа «очистить Газу» и перестроить ее.