Почти 200 газет, телеканалов и радиостанций из 50 государств провели беспрецедентную акцию протеста против убийств журналистов в Газе. 1 сентября газеты вышли с затемненными первыми полосами, телеканалы прервали эфир, радиостанции временно приостановили вещание, а интернет-издания заблокировали главные страницы. Все это в знак протеста против израильского вторжения в Газу и намеренных убийств работников СМИ, передает CNN.
Акцию координируют «Репортеры без границ», Avaaz и Международная федерация журналистов (МФЖ). Их цель — привлечь внимание к стремительному росту числа погибших работников прессы в Газе. С 7 октября 2023 года в секторе погибли как минимум 210 репортеров, отмечает МФЖ. Этот конфликт уже стал самым смертоносным для прессы в современной истории.
Международные СМИ не имеют доступа в Газу из-за израильской блокады. Репортажи оттуда ведут только местные журналисты, которые работают под постоянными обстрелами.
«Скоро в Газе не останется никого, кто будет рассказывать миру правду. Это война не только против палестинцев, это война против самой журналистики», — заявил директор «Репортеров без границ» Тибау Брюттен.
Август принес новые трагедии. Израильскими ударами по Газе были убиты пять сотрудников телеканала «Аль-Джазира», среди них — известный репортер Энес Аш-Шариф, чьи ежедневные репортажи стали символом гуманитарной катастрофы. Позже пять журналистов погибли при «двойной атаке» на больницу Нассер в Хан-Юнусе. После первого удара к раненым сбежались врачи и репортеры, но почти сразу же последовали новые взрывы. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал инцидент «трагической ошибкой», однако после этого Израиль так и не провел какого-либо расследования.
Протест совпал с резонансным решением Международной ассоциации исследователей геноцида. В своем постановлении организация заявила, что действия Израиля подпадают под определение геноцида по Конвенции ООН. Эксперты напомнили о десятках тысяч погибших и раненых детей, разрушенных больницах и школах, а также о заявлениях израильских политиков о необходимости «полностью зачистить Газу от палестинцев».