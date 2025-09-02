Почти 200 газет, телеканалов и радиостанций из 50 государств провели беспрецедентную акцию протеста против убийств журналистов в Газе. 1 сентября газеты вышли с затемненными первыми полосами, телеканалы прервали эфир, радиостанции временно приостановили вещание, а интернет-издания заблокировали главные страницы. Все это в знак протеста против израильского вторжения в Газу и намеренных убийств работников СМИ, передает CNN.

Акцию координируют «Репортеры без границ», Avaaz и Международная федерация журналистов (МФЖ). Их цель — привлечь внимание к стремительному росту числа погибших работников прессы в Газе. С 7 октября 2023 года в секторе погибли как минимум 210 репортеров, отмечает МФЖ. Этот конфликт уже стал самым смертоносным для прессы в современной истории.

Международные СМИ не имеют доступа в Газу из-за израильской блокады. Репортажи оттуда ведут только местные журналисты, которые работают под постоянными обстрелами.

«Скоро в Газе не останется никого, кто будет рассказывать миру правду. Это война не только против палестинцев, это война против самой журналистики», — заявил директор «Репортеров без границ» Тибау Брюттен.