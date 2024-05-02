ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: исламский мир должен действовать сообща
Президент Турции призвал исламский мир к единству для прекращения нападений Израиля на сектор Газа и выполнения резолюций ООН
Президент Эрдоган: исламский мир должен действовать сообща
Президент Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
2 мая 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером Гамбии Адамой Барроу. Как сообщает администрация турецкого лидера, обсуждались двусторонние отношения, нападения Израиля на Палестину и предстоящий саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Гамбии.

«Президент Эрдоган подчеркнул важность того, чтобы исламский мир действовал сообща для прекращения нападений Израиля на Газу и обеспечения соблюдения резолюций ООН», — говорится в сообщении.

Турецкий лидер выразил пожелание, «чтобы переговоры и решения на саммите ОИС послужили благим целям». Он также сообщил, что Анкару на встрече представит глава МИД Хакан Фидан.

В ходе беседы глава Турции отметил, что предстоящий этап можно использовать для развития отношений между Турцией и Гамбией.

Ранее Анкара неоднократно призывала мировое сообщество принять меры для урегулирования палестино-израильского конфликта путем создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Стоит отметить, что 15-й саммит ОИС пройдет в столице Гамбии Банжуле 4-5 мая.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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