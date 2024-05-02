На шестом заседании Постоянного совместного механизма в Хельсинки делегации Финляндии и Швеции гарантировали солидарность с Турцией в борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции.

Турецкую делегацию на встрече возглавил советник президента по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч. На первом после принятия в НАТО заседании механизма представители скандинавских государств сообщили, что консультации позволили «странам лучше понять озабоченности и ожидания Турции, особенно в борьбе с терроризмом».

Страны повторили готовность «проявлять полную солидарность и сотрудничество с Турцией в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма» в соответствии с трехсторонним меморандумом. Финляндия и Швеция окажут Анкаре «полную поддержку в противостоянии угрозам» от PKK и других террористических группировок, отметили в Администрации президента Турции.

«В то же время они вновь подтвердили обязательства не поддерживать террористические организации PKK/YPG и FETÖ», — указали в ведомстве.

Стороны договорились усилить межведомственное сотрудничество по реализации меморандума, важность которого «отметили все присутствующие». Следующая встреча пройдет в Стокгольме.

На переговорах также обсуждались вопросы безопасности в Европе, конфликт в Украине, предстоящий саммит НАТО, ситуация в Газе и «отвратительные нападения на Коран» на европейском континенте.