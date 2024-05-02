Турция полна решимости в борьбе с терроризмом, особенно с террористической организацией PKK, которая обосновалась на севере Ирака. В интервью CNN Türk Гюлер подчеркнул: «Никто, кроме нас, не испытывает беспокойства» по этому поводу и заявил о решимости Турции «уничтожить террор в самом зародыше». «Каждый день наши базы подвергаются нападениям. Мы уничтожим террор в самом зародыше», — сообщил министр обороны.

Яшар Гюлер выразил признательность иракским властям за признание PKK террористической организацией, отметив, что это было сложное решение для Ирака. «Мы настаивали, что PKK — террористическая организация, о чем говорят все в Европе и Америке, хотя наши иракские соседи не говорили. Мы благодарим их за это [за решение признать PKK террористической организацией — ред.]. Для них это было сложное решение. Они приняли термин «запрещенная организация», — подчеркнул глава Минобороны.

Министр выразил недовольство по поводу того, что некоторые союзники обучают летчиков для PKK/YPG, которых Турция считает террористической организацией. Гюлер призвал союзников прекратить поддержку этих группировок и не вводить Турцию в заблуждение относительно их связей с PKK.

Он заявил, что в рамках операции «Щит Евфрата» только турецкие войска боролись с ДАЕШ. Министр также отметил, что основной целью операций Турции в Сирии является защита своих границ и граждан от обстрелов и атак со стороны террористических формирований.

По словам министра, Турция ожидает, что Сирия примет новую конституцию и проведет свободные выборы, результаты которых будут признаны Турцией. При этом Яшар Гюлер заверил, что Турция уважает территориальную целостность своих соседей и не претендует на чужие земли или ресурсы.

По его словам, Турция ведет борьбу с PKK на границах с Ираном, Ираком и Сирией, но сталкивается с трудностями взаимодействия с соседями по этому вопросу. «На иранской границе мы боремся с PKK. Они пересекают границу и скрываются. Мы доводим до сведения иранских друзей, указываем, где они скрылись, но они утверждают, что там никого нет. Это неприятно», — заметил министр.

Глава оборонного ведомства сообщил о готовности Турции всегда помогать угнетенным людям по всему миру, как это было во время конфликта в Газе, где Турция оказывает гуманитарную помощь.

Также Яшар Гюлер упомянул заинтересованность Турции в покупке истребителей Eurofighter у Германии, но заметил, что Анкара сталкивается с препятствиями, чинимыми немецкой стороной. «Как члены организации, такой как НАТО, мы не можем это принять. Лично я верю, что скоро найдем решение», — выразил надежду министр.

Он также заметил, что Турция не возражает против покупки Грецией истребителей F-35, но не приемлет контроля над ними со стороны Греции. Он также рассказал, что Турция разрабатывает собственный истребитель KAAN и ждет ввода самолета в боевой строй.

Министр заверил, что Турция не желает плохих отношений с друзьями и соседями, но полна решимости отстаивать свои национальные интересы. Он призвал к наращиванию доверия и согласия по важным вопросам. По словам министра, Турция призывает не совершать ежедневные провокационные действия в Эгейском море для снижения напряженности. Анкара также призывает к наращиванию доверия и поиску точек соприкосновения вместо провокаций в Эгейском море.

Министр подчеркнул, что в кипрском вопросе Турция отстаивает интересы турок-киприотов. «ЕС сказал, что проведет референдум. Если скажешь «да», сделаю тебя членом, если «нет» — не сделаю. Большая часть греческой общины сказала [на референдуме] «нет». Наши турецкие братья сказали «да». ЕС принял в члены тех, кто сказал «нет», и исключил наших турецких братьев. На Кипре уже 50 лет мир. Мы принесли мир и греческой стороне. 50 лет не было конфликтов и войн. Кипр — наш национальный вопрос», — заметил министр, указав, что время для федеративного решения на Кипре уже прошло.

Яшар Гюлер обратил внимание на то, что сфера влияния и интересов Турции выходит за ее границы — от Сомали до Азербайджана. Он заверил, что Турция намерена создавать возможности для братских народов.

В ходе интервью министр также отметил, что переговоры с США по покупке F-16 продолжаются успешно. Он также заверил, что база Инджирлик полностью подконтрольна Турции.

Упомянув работы над турецким боевым танком Altay, Гюлер заявил, что планы идут своим чередом, а в целом запланировано производство 250 танков.

Также Турция работает над противодействием угрозе беспилотников-камикадзе, которые активно использовались в российско-украинской войне.

Гюлер подчеркнул, что системы ПВО С-400 останутся в Турции, а также обратил внимание на работы по развитию собственных систем ПВО силами турецких компаний.

Также министр выразил заинтересованность Турции в присоединении к возможной европейской армии, подчеркнув, что турецкая армия вторая по мощи в НАТО. Комментируя вопросы воинского призыва, министр заявил, что Турция не испытывает трудностей с призывом на военную службу благодаря военной культуре страны.

Он также заверил, что в Черном море ситуация стабильная, без поводов для беспокойства. А влияние России в Сирии может быть ощутимым в плане поставок. За исключением этого, министр отметил, что Турция не видит активной деятельности России на Кавказе.

В контексте закрытия турецко-российского центра в Агдаме Гюлер констатировал, что Турция покидает миротворческий центр в Карабахе после решения РФ о закрытии мониторингового центра.