Популярное приложение для создания и просмотра коротких видео TikTok теперь полностью доступно для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android в России, сообщает ТАСС. Теперь российские пользователи могут не только просматривать, но и выкладывать свои видеоролики на платформе.

В середине апреля Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила Роскомнадзору рассмотреть возможность блокировки TikTok в России, что якобы позволило бы увеличить аудиторию российских соцсетей примерно на 30 млн пользователей — столько поклонников платформы насчитывается в российском сегменте приложения. Роскомнадзор уже принял это обращение и планирует рассмотреть его до 8 мая.

Надо сказать, что в марте 2022 года TikTok приостановил стриминг и размещение новых видеороликов в РФ, а также ограничил доступ к просмотру иностранных роликов из-за закона о «фейках о российской армии».

Стоит отметить, что возвращение TikTok в Россию происходит на фоне напряженных взаимоотношений соцсети с законодательными органами США и ЕС.

23 апреля Сенат США принял законопроект, предусматривающий подготовку к запрету соцсети, если китайская компания ByteDance не продаст приложение. Президент США Джо Байден уже подписал этот законопроект.

Европейский союз, следуя примеру США, также рассматривает возможность запрета TikTok, о чем заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув опасность, исходящую от использования приложения.

В Турции также заявили о готовности принять меры в отношении приложения для коротких видео. Председатель комиссии Великого национального собрания Турции по цифровым медиа Хюсейин Яйман сообщил, что ведомство рассматривает возможность введения санкций против TikTok. Меры могут включать ограничение интернет-трафика, запрет рекламы и торговли, а также отзыв лицензии.