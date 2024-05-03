Президент Джо Байден назвал Японию и Индию «ксенофобными» странами, которые не приветствуют иммигрантов. Глава Белого дома поставил эти государства в один ряд с Россией и Китаем, противопоставляя все четыре страны США в вопросе иммиграции.

Замечания Байдена прозвучали спустя всего три недели после визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вашингтон. Во время визита оба лидера отметили то, что Байден назвал «нерушимым союзом», особенно в вопросах глобальной безопасности.

Индийский премьер Нарендра Моди посетил США летом прошлого года, тогда американское руководство также называло Индию важным партнером в регионе.

На мероприятии по сбору средств в отеле, где аудитория доноров в основном состояла из американцев азиатского происхождения, Байден сказал, что предстоящие выборы в США касаются «свободы, Америки и демократии» и что экономика страны процветает «благодаря вам и многим другим». «Почему? Потому что мы приветствуем иммигрантов», — отметил Байден. — «Подумайте об этом. Почему Китай так сильно отстает в экономическом плане? Почему у Японии проблемы? Почему у России? Почему у Индии? Потому что они ксенофобны. Они не хотят иммигрантов».

Президент добавил: «Иммигранты — это то, что делает нас сильными. Это не шутка. Это не преувеличение, потому что у нас есть приток рабочих, которые хотят быть здесь и хотят внести свой вклад».

Правительства Японии и Индии пока никак не отреагировали на слова президента США. Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби попытался сгладить заявление Байдена. «Наши союзники и партнеры хорошо знают на практике, как президент Байден ценит их, их дружбу, их сотрудничество и возможности, которые они предоставляют по широкому кругу вопросов, не только связанных с безопасностью», — уточнил Кирби.

Япония столкнулась с проблемой масштабного сокращения населения. Рождаемость в стране падает восьмой год подряд. Кисида назвал низкий уровень рождаемости в стране «самым большим кризисом, с которым сталкивается Япония».

При этом Токио не намерен менять свою иммиграционную политику, которую эксперты считают наиболее жесткой в регионе.

Индия в этом году приняла новый закон о гражданстве, который ускоряет натурализацию индусов, сикхов, буддистов, джайнов и христиан, бежавших в Индию из Афганистана, Бангладеш и Пакистана. Но инициатива намеренно исключает мусульман, которые составляют большинство во всех трех странах. Это первый случай, когда Индия установила религиозные критерии для получения гражданства.