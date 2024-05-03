Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана направило около 1 млрд кубометров воды в Каспийское море. Для этого используются четыре канала: Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок.

В совокупности эти каналы способны пропускать до 12 млн кубометров воды в сутки. Специалисты «Казводхоза», входящего в структуру Министерства, провели очистительные, укрепительные и другие работы на этих каналах. Например, рядом с каналом Соколок был проложен дополнительный канал длиной 14,5 км, который также направляет воду в Каспий.

«Мы также направляем воду из реки Жайык в лиманы. А вода из реки Ойыл, помимо лиманов, направляется в месторождения подземных вод для их подпитки. Ранее мы направили воду в озеро Балхаш, увеличив его уровень на 15 см, в Камыш-Самарские озера ЗКО, из Улытау в озера Кызылординской области, наполнили озера Акмолинской области. Одной из первостепенных задач является наполнение озер паводковой водой», — сказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

По данным МЧС, было откачано более 14 млн кубометров талой воды, уложено более 7,7 млн мешков с песком и использовано 1,5 млн тонн инертного материала.

В работах по ликвидации последствий паводков и аварийно-спасательных операциях задействованы более 14 тысяч человек, 1523 единицы техники, 244 водооткачивающих средства, 79 плавательных средств и 4 воздушных судна.

В пострадавшие регионы доставлено около 7 тыс. тонн гуманитарной помощи. Ранее стало известно, что 48 тыс. казахстанцев смогли вернуться в свои дома.

В 2024 году паводки превратились в серьезное стихийное бедствие, охватившее как Казахстан, так и Россию. По оценкам экспертов, ущерб от этих паводков стал самым значительным за последние 80 лет.