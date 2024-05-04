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Переговоры в Каире: «Ситуация внушает оптимизм»
Источники из числа палестинских и египетских чиновников сообщили СМИ о позитивных сдвигах на субботних переговорах по Газе
Переговоры в Каире: «Ситуация внушает оптимизм»
Каир, Египет / Photo: AFP
4 мая 2024 г.

Делегация ХАМАС прибыла в Каир для дальнейших переговоров о возможном перемирии в Газе. Источники со сдержанным оптимизмом отметили положительную динамику переговоров. СМИ сообщали также о прибытии в Каир директора ЦРУ Билла Бернса днем ранее.

«Результаты сегодня будут другими. Мы достигли соглашения по многим пунктам. И впереди еще несколько», - передает агентство Reuters один из источников в египетских силовых структурах.

Неназванный палестинский чиновник, знакомый с посредническими усилиями, также выразил осторожный оптимизм.

«На этот раз все выглядит лучше. Однако будет ли достигнуто соглашение, зависит от предложений Израиля», — сообщил источник.

Ход переговоров в последнее время осложнялся настойчивым желанием Израиля совершить наземное вторжение в Рафах — последний крупный населенный пункт Газы, куда израильская армия еще не заходила. Там укрылись сотни тысяч палестинских беженцев.

Тем временем число погибших в результате израильской агрессии в Газе приближается к 35 тыс. человек, около 78 тыс. получили ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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