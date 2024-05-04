Вооруженные силы Украины сбили российский штурмовик Су-25. Об этом в своем вечернем обращении к гражданам сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, самолет был поражен над Донецкой областью.

Су-25 - штурмовик времен СССР, как правило оснащенный авиационными пушками, авиабомбами, управляемыми ракетами «воздух-воздух» и обычными ракетами «воздух-земля».

Согласно данным ВСУ, это 349-й российский самолет, пораженный с начала активной фазы российско-украинской войны, начавшейся в феврале 2022 года. Последний раз о сбитии российского военного самолета Киев сообщал в середине прошлого месяца — тогда речь шла о бомбардировщике Ту-22М3.

Российская сторона сбитие штурмовика пока не комментировала.

Украинский президент упомянул также об очередных обстрелах со стороны РФ, которые затронули Днепропетровскую, Одесскую и Харьковскую область. Зеленский сообщил о сбитии БПЛА и ракет средствами ПВО.

«Только на утро наши воины сбили уже 13 «шахедов». В течение дня российские силы применили восемь ракет разных типов и почти 70 управляемых авиабомб», — заявил президент Украины.