США приостановили поставку боеприпасов в Израиль на прошлой неделе. Это первый подобный случай после 7 октября прошлого года, когда Вашингтон останавливал отгрузку оружия для израильских военных.

Как сообщает Axios со ссылкой на два источника в израильском правительстве, решение администрации Байдена вызвало серьезную озабоченность и недоумение властей Израиля, которые пытаются выяснить причины задержки поставок.

В Белом доме отказались комментировать информацию ресурса.

Надо сказать, что на сегодняшний день в городе Рафах на юге сектора Газа нашли убежище 1,4 млн палестинских беженцев.

Израиль готовится к военной операции в Рафахе на юге сектора Газа в ближайшем будущем. Об этом 5 мая заявил министр обороны Йоав Галант. Это связано с провалом переговоров с ХАМАС о временном перемирии и обмене заложниками, которые велись при посредничестве Египта, Катара и США. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также обещал напасть на Рафах независимо от того, достигнут ли Израиль и ХАМАС соглашения об обмене пленными.

Однако США выступают против проведения такой операции, опасаясь гуманитарных последствий для мирных жителей последнего относительно уцелевшего города в секторе Газа. Как сообщили источники Axios, в ходе визита в Израиль госсекретарь Энтони Блинкен в жесткой форме предупредил премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что Вашингтон публично осудит операцию и это негативно скажется на американо-израильских отношениях.

Позиция США вызвала волну протестов в ее поддержку палестинцев в университетах и колледжах по всей стране. За последние три недели были задержаны более 2 тыс. демонстрантов. Волнения происходят на фоне одобрения Вашингтоном нового пакета военной помощи Израилю на $26 млрд.