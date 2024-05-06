Президент Кыргызстана Садыр Жапаров совершит двухдневный рабочий визит в Россию, сообщила пресс-служба главы государства. 8 мая он примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза, а 9 мая — в параде Победы в Москве.

«В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, главы государств заслушают доклады «О ходе исполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» по итогам 2023 года и «О реализации Основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год», — сообщил завотделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

Во время визита президента Садыра Жапарова в Москву планируется принять ряд решений и документов, включая одобрение проекта протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его странами-членами.

Садыр Жапаров второй год подряд принимает участие в параде Победы в Москве 9 мая. В прошлом году на параде также присутствовали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Президент Кыргызстана посетит Москву на фоне отмены шествия «Бессмертного полка» в Бишкеке. МВД Кыргызстана объяснило это мерами по предотвращению преступлений в местах массового скопления людей. Также в Бишкеке не планируется проводить парад 9 мая, вместо этого на площади пройдет митинг-реквием.

В этом году на парад Победы в Москву приедут президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.