Некоторые представители Демократической партии США считают, что на съезде партии в Чикаго в августе 2024 года президент Джо Байден может объявить о своем отказе от участия в предстоящих выборах и предложить кандидатуру Мишель Обамы, жены бывшего президента Барака Обамы.

СМИ отмечают, что Демократическая партия уже включила Мишель Обаму в свои опросы общественного мнения относительно возможных кандидатов.

Согласно сообщениям журналистов Der Spiegel, две трети американцев полагают, что возраст президента Джо Байдена делает его непригодным для управления страной еще четыре года. Также у многих вызывает беспокойство бывший президент Дональд Трамп, который ненамного моложе нынешнего главы государства и несколько дней в неделю появляется в суде из-за обвинений в попытке «купить молчание порноактрисы».

Издание отмечает, что многие американцы мечтают о женщине-президенте.

«Эти фантазии являются продуктом глубокого разочарования. Никогда прежде в истории США не сталкивались друг с другом два кандидата, которые были бы настолько непопулярны», — говорится в сообщении журналистов.

Ранее Мишель Обама в интервью с Опрой Уинфри заявляла, что никогда не проявляла интереса к политической деятельности. В своих мемуарах она призналась, что события последних десяти лет не изменили ее отношения к политике.

Недавний опрос, который провела компания Ipsos для ABC News, продемонстрировал небольшое преимущество Дональда Трампа над Джо Байденом: республиканца поддерживают 46% американцев, а демократа — 44%.

Однако среди зарегистрированных избирателей, которые, вероятно, примут участие в выборах, Байден имеет минимальное преимущество в один процентный пункт.