Будапешт не будет экстрадировать военнообязанных украинцев. Об этом заявил вице-премьер Венгрии Жолт Семьен.

Венгерский чиновник отметиил, что «каждый беженец» из Украины находится «в полной безопасности и получает всю необходимую помощь».

«Венгрия не будет выдавать беженцев Украине. Мы не расследуем, подлежит ли человек, по мнению украинцев, военной службе или нет. Из элементарной гуманности мы не позволим отправить их на смерть», — сказал Семьен.

Семьен добавил, что в случае с закарпатскими венграми это «естественный национальный долг» Будапешта, а в случае с украинцами — гуманитарный и правовой жест, поскольку никто, чья жизнь находится под угрозой, не может подлежать экстрадиции.

«Украина хочет, чтобы их выдали, чтобы отправить на войну, на линию фронта, где убивают людей. По этой причине все те, кто бежал к нам из Украины, находятся в безопасности, и мы не будем их выдавать», — сказал он.

Ранее о готовности помочь Киеву в возвращении украинцев призывного возраста заявляли официальные лица Польши и Литвы.