ХАМАС принял предложение о прекращении огня в Газе. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на представителей организации.

«Исмаил Хания, глава политического бюро движения ХАМАС, провел телефонный разговор с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и министром разведки Египта Аббасом Камелем и сообщил им, что движение ХАМАС одобрило их предложение относительно соглашения о прекращении огня» — говорится в сообщении, опубликованном Al Jazeera.

Последняя схема соглашения, которая была обнародована, предусматривала освобождение от 20 до 33 пленников в течение нескольких недель в обмен на временное прекращение огня и освобождение палестинских заключенных.

После первого обмена предполагался этап, который источники СМИ называли «восстановлением устойчивого спокойствия». В ходе него оставшиеся пленники, пленные израильские солдаты и тела пленников будут обменены на новых палестинских заключенных.

О последних переговорах о прекращении огня сообщалось в субботу — тогда в Каир прибыла делегация ХАМАС для встречи с посредниками из числа египетских и катарских чиновников. Также СМИ сообщали о визите в египетскую столицу главы ЦРУ Уильяма Бернса. Египетские медиа сообщили тогда о «значительном прогрессе в переговорах».

Ранее Тель-Авив пригрозил отказаться от сделки и начать новый натиск в самом ближайшем будущем, если ХАМАС не примет израильские условия прекращения огня.

Госсекретарь Блинкен охарактеризовал предложение Израиля как «чрезвычайно щедрое» и призвал ХАМАС «довести дело до конца».

До сих пор Тель-Авив не шел на главное требование ХАМАС - палестинское движение требует постоянного прекращения огня и полного вывода израильских сил из Газы. Израиль последовательно отвергал это требование, настаивая на планах продолжить бои после перемирия.