Администрация Байдена задержала поставки значительной партии боеприпасов в Израиль, сообщает ряд американских СМИ со ссылкой на источники.

По их словам, Белый дом пытается оказать давление на Тель-Авив, чтобы тот отказался от вторжения в Рафах, где укрываются более 1,4 млн палестинцев. Запрет коснулся партии из 3500 бомб. Кроме того, как уточняет газета The New York Times (NYT), Байден пересматривает поставки комплектов Joint Direct Attack Munition (JDAM), а также готовится к более широкому пересмотру всей военной помощи США Израилю.

В апреле Байден подписал указ о выделении Тель-Авиву более $23 млрд помощи. Решение приостановить отправку и рассмотреть возможность замедления других поставок стала серьезным изменением в политике администрации Байдена. Это первый известный случай, когда США отказали близкому союзнику в военной помощи с начала израильского вторжения в Газу.

В прошлом администрация Байдена неохотно отказывала Израилю в поставках оружия, несмотря на политические разногласия. Дело в том, что оружейные контракты обычно заключаются на годы вперед, и отказ в помощи вряд ли повлияет на политические решения Израиля в ближайшем будущем.

В то же время произраильское лобби в Конгрессе и Белом доме начало продвигать тезис о том, что задержка будущих поставок оружия может поставить под угрозу оборону Израиля, напоминая, что это стратегический приоритет для США.

По словам высокопоставленного чиновника администрации Байдена, отказ поставить бомбы был принят, поскольку Тель-Авив «не полностью учел наши [американские] опасения» относительно гуманитарной ситуации в Рафахе.

«Когда израильские лидеры, казалось, приблизились к принятию решения о такой операции, мы начали тщательно пересматривать предлагаемые поставки определенного оружия в Израиль, которое могло бы быть использовано в Рафахе», — уточнил чиновник.

Более половины партии, которая была приостановлена на прошлой неделе, состояла из тяжелых бомб, уточняет NYT. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе заявил, что вторжение в Рафах неизбежно и состоится вне зависимости от переговоров с ХАМАС.