Богатейшие россияне начали активно возвращать средства в Россию, отказываясь от хранения активов в Швейцарии и на Кипре. Олигархи отмечают, что они стали нерукопожатными в странах Запада, потому следует обезопасить свои средства для передачи их по наследству, пишет агентство Bloomberg.

Берн и Никосия с начала российско-украинской войны ввели запреты на предоставление управленческих услуг семейным трастам, в которых российские граждане выступают в качестве доверительных управляющих или бенефициаров.

Часть российских миллиардеров рассматривают возможность переместить средства в так называемые «‎‎дружественные страны», такие как ОАЭ. Однако большая часть олигархов в конечном итоге перевела активы в Россию.

По подсчетам издания, большинство попавших под санкции миллиардеров предпочли вернуть активы домой. Москва, со своей стороны, годами искала стимулы для возвращения средств и создала структуры, которые, по ее утверждениям, защитят частные активы.

Но опасения по поводу изъятия государством капитала остаются, особенно в свете активной национализации — с начала войны в РФ решили пересмотреть итоги приватизации 1990-2000-х годов и изъять стратегические активы у частных лиц. Под национализацию попал, например, крупнейший производитель макаронных изделий в РФ — «‎Макфа»‎, а также ряд портов и оборонных предприятий.

Bloomberg побеседовал с двумя российскими миллиардерами, которые на условиях анонимности заявили, что опасаются возмездия со стороны стран Запада. Потому они теперь обречены вести бизнес только в России. При этом в РФ они также живут в страхе, что их активы могут изъять.

«Люди действуют исходя из своих текущих возможностей и ограничений», — пояснил изданию Алексей Станкевич, стратегический консультант для россиян со сверхвысоким уровнем собственного капитала. — «Степень непредсказуемости возросла в геометрической прогрессии».

26 россиян, включенных в индекс миллиардеров Bloomberg, имеют в совокупности около $350 млрд капитала. Их средний возраст — 63 года, а это означает, что то, как и где они решат передать свои состояния в ближайшие десятилетия, отразится на экономике и во всех секторах бизнеса.