В среду большинство членов Палаты представителей отклонило инициативу крайне правых республиканцев о смещении со своего поста спикера Майка Джонсона. Предложение было поднято в связи с его решением вынести на голосование законопроект о предоставлении значительного пакета военной помощи Украине.

Инициатором этого предложения выступила депутат Мэрджори Тэйлор Грин, которая обвинила Джонсона в несоответствии приоритетам республиканцев и в союзничестве с демократами для сохранения своего кресла. Однако попытка отстранить Джонсона от должности спикера не нашла поддержки, причем против выступили как демократы, так и большинство республиканцев.

Несмотря на то, что законопроект о помощи Украине вызвал споры в республиканской партии, он был одобрен Конгрессом около трех недель назад в основном благодаря голосам демократов.

«Как я говорил с самого начала, я намерен выполнять свою работу. Я намерен делать то, что я считаю правильным. Именно для этого я был избран на этот пост. Это то, что с моей точки зрения, означает быть лидером», — заявил после голосования Майк Джонсон, поблагодаривший коллег за поддержку.

За последние семь месяцев крайне правые республиканцы дважды пытались сместить спикера, стремящегося к компромиссам с демократами в законодательной деятельности. В первый раз попытка удалась: прошлой осенью Кевин Маккарти был лишен своего поста, что стало беспрецедентным случаем в истории Конгресса. Это привело к тому, что республиканцы несколько недель не могли выбрать нового спикера, что заморозило деятельность Конгресса.

Такая ситуация вызвала обеспокоенность среди республиканцев, особенно в преддверии выборов, поскольку никто не желал повторения подобного хаоса. Даже Дональд Трамп, имея тесные политические связи с Мэрджори Тэйлор Грин, выразил поддержку Джонсону, подчеркнув необходимость избежать дестабилизации, которая могла бы негативно сказаться на предвыборных шансах партии. Тем не менее Трамп не исключил возможность отстранения Джонсона в будущем.

Некоторые аналитики прогнозируют, что Майк Джонсон, вероятно, не сохранит за собой пост спикера после выборов в Конгресс, если республиканцы одержат победу этой осенью.