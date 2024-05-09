Журнал Global Finance опубликовал рейтинг стран по уровню бедности, исходя из ВВП на душу населения, учитывая паритет покупательской способности (ППС) жителей. В этом рейтинге Южный Судан оказался на последнем месте с ВВП всего в 455 долларов США на душу населения в год, что является одним из самых низких показателей в мире. Люксембург занимает первое место с ВВП более 143 тыс. долларов на душу населения.

Казахстан в данном рейтинге занял 63 место из 190. ВВП республики составляет 34 534 доллара в год на душу населения, что почти в 100 раз превышает показатель Южного Судана и существенно ниже показателя Люксембурга.

В Центральной Азии Казахстан выделяется как экономически самая развитая страна. Следом идет Туркменистан на 90 месте в мировом рейтинге с показателем 19 720 долларов. Самой бедной страной Центральной Азии, согласно рейтингу, является Таджикистан, который занимает 148 место с ВВП в размере 5832 доллара. 143 место занимает Кыргызстан, Узбекистан — 124.

Среди стран СНГ Казахстан находится на втором месте после России, которая занимает 60 место с ВВП 38 292 долларов. Третье место в СНГ занимает Беларусь с ВВП 25 685 долларов.

На азиатском континенте самой богатой территорией является специальный административный район Китая — Макао (Аомынь), который занимает второе место в мире с ВВП 134 141 доллар. Среди полностью независимых государств Азии лидером по уровню ВВП на душу населения является Сингапур, занимающий четвертое место в мировом рейтинге с показателем 133 737 долларов.