Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны. Рудь руководил управлением с 2019 года, но конкретные причины его увольнения официально не были объявлены. Информация об увольнении была опубликована на официальном сайте президента Украины.

Данное увольнение произошло вскоре после сообщения Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что 7 мая были арестованы два полковника Управления государственной охраны. Они подозреваются в подготовке покушения на нескольких высших должностных лиц Украины, включая самого Зеленского, главу СБУ Василия Малюка и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова. По данным СБУ, арестованные входили в агентурную сеть Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

По версии следствия, арестованные военные «добровольно за денежное вознаграждение предоставляли сотрудникам ФСБ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины». Следствие указывает, что эти лица передавали российской спецслужбе конфиденциальную информацию, а также «подготовили и спрятали средства для осуществления теракта», который предполагалось провести в одном из частных домов в Киевской области.

Согласно сообщению СБУ, задержанные полковники были частью агентурной сети, планировавшей теракт против Кирилла Буданова, руководителя Главного управления разведки Украины. Атака должна была состояться накануне Пасхи. План предусматривал, что завербованный агент должен был отслеживать перемещения Буданова и передавать координаты его местоположения для нанесения ракетного удара по зданию, где он будет находиться. Затем предполагалось провести атаку дроном по выжившим, а после этого — нанести еще один ракетный удар для уничтожения всех следов первой атаки.

Это дело рассматривается как государственная измена в условиях военного положения. СБУ уточняет, что подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Накануне Верховная рада Украины приняла решение об отставке двух высокопоставленных чиновников. Александр Кубраков, занимавший должности вице-премьера по восстановлению страны и министра развития общин, территорий и инфраструктуры, был снят с обеих должностей. Также депутаты проголосовали за увольнение Николая Сольского с поста министра аграрной политики, который обвиняется в незаконном присвоении государственной земли.