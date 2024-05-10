В ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил «четкую позицию президента Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты не поддерживают крупную военную операцию в Рафахе и отвергают любое принудительное перемещение палестинцев из Газы».

Блинкен также выразил поддержку Соединенных Штатов возобновлению работы контрольно-пропускного пункта Рафах и продолжению поставок крайне необходимой гуманитарной помощи в регион.

В интервью телеканалу CNN президент США Джо Байден подтвердил, что Вашингтон готов приостановить поставки боеприпасов в случае, если армия Израиля войдет в Рафах.

«Я ясно дал понять [премьер-министру Израиля Нетаньяху] и военному кабинету, что они не получат нашей поддержки, если действительно войдут в эти населенные пункты», — сказал Байден.

Израильские официальные лица выразили недовольство в связи с решением президента США временно приостановить поставки оружия Израилю.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал решение «трудным и очень разочаровывающим заявлением, которое поступило от президента, которому мы были благодарны с самого начала войны».

Ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир написал в социальной сети Х: «ХАМАС любит Байдена». После этой публикации среди израильских политиков раздались призывы к его отставке, сообщает издание Times of Israel.

Лидер оппозиции Яир Лапид выпустил заявление, в котором подчеркнул: «Если премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня не уволит Бен-Гвира, он подвергнет опасности каждого солдата и каждого гражданина Израиля».

Критику в адрес Бен-Гвира поддержал и президент Израиля Ицхак Герцог, назвав комментарий «безответственным и оскорбительным» и заявив, что американский лидер является «великим другом государства Израиль».