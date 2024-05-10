В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Будапешт Венгрия и Китай подписали ряд новых соглашений, которые нацелены на углубление экономических и культурных связей между странами. Среди подписанных документов есть соглашение о стратегическом партнерстве, а также 18 других соглашений и меморандумов о взаимопонимании, охватывающих различные аспекты двусторонних отношений.

На брифинге после переговоров Орбан подчеркнул глубокие и долгосрочные отношения между Венгрией и Китаем и описал их как «постоянную, непрерывную дружбу». Он также выразил намерение Венгрии продолжать привлекать китайские инвестиции.

«Я бы хотел заверить председателя, что Венгрия будет и дальше обеспечивать справедливые условия для инвестиций китайских компаний в нашу страну и что мы создадим возможность для того, чтобы самые современные западные и самые современные восточные технологии встречались и налаживали сотрудничество в Венгрии», — сказал Орбан.

Си Цзиньпин в свою очередь назвал Будапешт одним из наиболее важных стратегических партнеров Пекина.

«Мы будем продвигать строительство железной дороги Белград-Будапешт и другие ключевые проекты инфраструктуры. Мы будем расширять сотрудничество в развивающихся секторах экономики с новым качеством взаимодействия», — приводит Financial Times слова китайского лидера.

Си Цзиньпин также заявил, что надеется на то, что Венгрия станет более влиятельным членом ЕС.

Накануне визита в Венгрию председатель КНР Си Цзиньпин встретился с сербским президентом Александром Вучичем. В ходе встречи была подписана декларация о повышении уровня стратегических отношений между Китаем и Сербией.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар высказал свои опасения относительно визита Си Цзиньпина в Сербию и Венгрию.

Представитель Госдепа отметил, что выбор Си Цзиньпина посетить именно эти страны может свидетельствовать о желании Пекина поддерживать те государства, которые готовы бросить вызов единству евроатлантического сообщества.