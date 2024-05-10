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В Санкт-Петербурге в реку упал пассажирский автобус
В центре Санкт-Петербурга с Поцелуева моста в реку Мойку упал пассажирский автобус. Сообщается о погибших
В Санкт-Петербурге в реку упал пассажирский автобус
В Санкт-Петербурге в реку упал пассажирский автобус / Others
10 мая 2024 г.

В центре Санкт-Петербурга автобус с пассажирами упал в реку Мойку. Инцидент начался с того, что автобус столкнулся с двумя автомобилями на набережной, после чего пробил ограду и упал в воду, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

По информации полиции, в момент инцидента в автобусе находились около 20 человек. В настоящее время на месте происшествия проводятся спасательные работы. Пассажиров автобуса, который упал в реку Мойку, спасают путем эвакуации из салона на крышу транспортного средства, а затем переносят их на берег.

По словам очевидцев, первыми на помощь людям, находящимся в автобусе, прибежали строители, которые работают на местной стройке.

При падении автобуса в реку погибли четыре человека. Еще четыре человека находятся в состоянии клинической смерти, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Водителя автобуса задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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